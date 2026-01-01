Даллас (б)

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Баскетбол
Кавай вытащил «Клипперс» в седьмой матч серии против «Далласа» – набрал 45 очков за 41 минуту на площадке
#Кавай Леонард
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
Зайон и Дончич установили личные рекорды по очкам за матч НБА
#НБА
Баскетбол
Порзингис впервые в сезоне сыграл за «Даллас»
#Кристапс Порзингис
Баскетбол
Поражение от «Далласа» – крупнейшее в истории для «Клипперс»
#НБА
Баскетбол
«Даллас» разгромил «Клипперс» с разницей в 51 очко
#Даллас (б)
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Дончич забросил трехочковый с центра площадки. Единственный удачный за весь матч НБА 🚀
#Лука Дончич
Жесткий разгром в НБА: «Даллас» держал преимущество в 50 очков и развлекался
#НБА
Дончич раздал гения: победная треха под сирену, 43 очка, трипл-дабл – и все с больным голеностопом 🤯
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#Лука Дончич
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Лиллард взрывает НБА: ругается и мирится, набирает по 50-60 и забивает от соперника
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#Дэмиан Лиллард
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«Это дерьмо еще касается Джорджа Флойда?» В городах США – грабежи, избиения, поджоги, выстрелы
#Джордж Флойд
Кланяйтесь: Лука Дончич – умница, гений и солнечный европеец, который захватит НБА
#Лука Дончич
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