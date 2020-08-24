Дончич раздал гения: победная треха под сирену, 43 очка, трипл-дабл – и все с больным голеностопом 🤯

В итоге он набрал 43 очка, 17 подборов и 13 передач. Первый в истории плей-офф с таким мощным показателем. Но это еще ладно. Дальше был киношный финиш. Протащив на суперменской тяге «Даллас» через обстоятельства, качели счета и рабоче-настырного Кавая Дончич дождался последних секунд. И показал вот это: