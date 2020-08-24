Дончич раздал гения: победная треха под сирену, 43 очка, трипл-дабл – и все с больным голеностопом 🤯
Что. Это. Был. За. Матч.
Вводные драматизма:
- «Даллас» проигрывал серию 1-2.
- В середине второй четверти в моменте «Клипперс» вели с разницей +21.
- Порзингис пропустил матч из-за травмы колена, полученной в прошлом матче.
- Дончич на той же игре травмировал голеностоп. Врачи «Далласа» делали ему МРТ, долго оценивали степень травмы и до последнего не говорили точно, сыграет ли он вообще.
Он сыграл. И так, что все встали.
В этом матче Дончич творил все. Трехочковые, слепые пасы, передачи из-под кольца за штрафную, роллы, подборы после собственного броска – просто антология баскетбольного кайфа.
В итоге он набрал 43 очка, 17 подборов и 13 передач. Первый в истории плей-офф с таким мощным показателем. Но это еще ладно. Дальше был киношный финиш. Протащив на суперменской тяге «Даллас» через обстоятельства, качели счета и рабоче-настырного Кавая Дончич дождался последних секунд. И показал вот это:
Так команда встречала Дончича в раздевалке.
Отдельный мем внутри этого события крики – «BANG, BANG!», которые постоянно повторял комментатор Майк Брин. Про него написал даже Леброн:
Другие звезды открыто восхищались Дончичем.
Кевин Лав: «Скажу здесь очевидное, но, черт возьми, ЛУКА ДОНЧИЧ – НАСТОЯЩАЯ СУПЕРЗВЕЗДА!».
Дуэйн Уэйд: «ВОУ!!! Лука, мы недостойны».
Еще один мост к величию. Это всего лишь второй случай в истории НБА, когда игрок набирает 40+ и делает победный бросок с отставанием в счете. Первым был Майкл Джордан в 1989-м.
Гении оранжевого мяча рождаются и в Европе.