Лука Дончич
НБА
баскетбол
Даллас (б)
Лос-Анджелес Клипперс
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#Лука Дончич #НБА #баскетбол #Лос-Анджелес Клипперс #Даллас (б)

Дончич раздал гения: победная треха под сирену, 43 очка, трипл-дабл – и все с больным голеностопом 🤯

24 августа, 08:02

Что. Это. Был. За. Матч.

Вводные драматизма:

  • «Даллас» проигрывал серию 1-2. 
  • В середине второй четверти в моменте «Клипперс» вели с разницей +21.
  • Порзингис пропустил матч из-за травмы колена, полученной в прошлом матче.
  • Дончич на той же игре травмировал голеностоп. Врачи «Далласа» делали ему МРТ, долго оценивали степень травмы и до последнего не говорили точно, сыграет ли он вообще.

Он сыграл. И так, что все встали.

В этом матче Дончич творил все. Трехочковые, слепые пасы, передачи из-под кольца за штрафную, роллы, подборы после собственного броска – просто антология баскетбольного кайфа.

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В итоге он набрал 43 очка, 17 подборов и 13 передач. Первый в истории плей-офф с таким мощным показателем. Но это еще ладно. Дальше был киношный финиш. Протащив на суперменской тяге «Даллас» через обстоятельства, качели счета и рабоче-настырного Кавая Дончич дождался последних секунд. И показал вот это:

Так команда встречала Дончича в раздевалке.

Отдельный мем внутри этого события крики – «BANG, BANG!», которые постоянно повторял комментатор Майк Брин. Про него написал даже Леброн:

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Другие звезды открыто восхищались Дончичем. 

Кевин Лав: «Скажу здесь очевидное, но, черт возьми, ЛУКА ДОНЧИЧ – НАСТОЯЩАЯ СУПЕРЗВЕЗДА!».

Дуэйн Уэйд: «ВОУ!!! Лука, мы недостойны».

Еще один мост к величию. Это всего лишь второй случай в истории НБА, когда игрок набирает 40+ и делает победный бросок с отставанием в счете. Первым был Майкл Джордан в 1989-м.

Все фото: официальный твиттер НБА
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Кланяйтесь: Лука Дончич – умница, гений и солнечный европеец, который захватит НБА
Комментарии (1)
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vladik12
25 августа, 14:36

Гении оранжевого мяча рождаются и в Европе.

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