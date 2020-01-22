Кланяйтесь: Лука Дончич – умница, гений и солнечный европеец, который захватит НБА

Но даже Пау Газоль в прайм карьеры не был полноценным игроком-франчайзом: лишь Робином для Коби.

Никола Йокич талантлив, но неспособен вести за собой команду в поздних стадиях плей-офф.

Яннис – атлетический фрик с нигерийскими корнями. Но его баскетбольный интеллект пока не позволяет говорить о больших победах.

Лишь один белый европеец в истории смог покорить НБА и выиграть чемпионат как первая звезда. Его имя – Дирк Новицки. И именно в его команду случайно попал Лука Дончич.

В детстве Дончич увлекался не только баскетболом. Он активно занимался футболом, катался на скейтборде и пробовал дзюдо. Его отец Саша Дончич – в прошлом профессиональный баскетболист, а также местный тренер. Благодаря отцу Дончич с двух лет бегал с мячом в руках и осваивал азы. «Я всегда играл с парнями, которым было 9 или 10 лет. У них было больше опыта, они были больше и быстрее меня. Поэтому приходилось обыгрывать их своей головой и пониманием игры».

Мать Мириам Потербин занималась бегом с барьерами, а сейчас успешно работает моделью и ведет инстаграм. После развода с отцом Дончича она самостоятельно воспитывала сына, но говорит следующее: «У меня отличные отношения с Лукой. Несмотря на юный возраст, он самостоятельно принимал и принимает решения. Мы общаемся, но финальное слово всегда за ним. Лука до сих пор делает только верные шаги. Мы помогаем друг другу, но у меня своя жизнь, а у него своя». Понятно, что Дончич с детства обладает невероятным целеполаганием и интуицией.