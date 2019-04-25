Мир всегда недооценивает Лилларда. Он боец и последний патриот в лиге карьеристов

Бросай мяч в телефонный столб, пока на улице стреляют

Калифорнийский Окленд − один из самых криминальных городов Америки. Когда Дэмиан был подростком, среди его знакомых мелькали люди с опытом грабежа и сбытом наркотиков. Видя весь этот ужас вокруг себя, Лиллард не хотел быть таким же. Верные приоритеты будущей звезды НБА расставлял его отец Хьюстон. Он всегда поддерживал Дэйма, ходил на его матчи, помогал с учебой и прививал ежедневную дисциплину.

Хьюстон Лиллард всегда был лучшим другом для сына, а многим приятелям Дэмиана фактически заменял отца. «Он тихий человек, но постоянно держит все под контролем. Он честный и говорит вам правду, а не то, что вы хотите услышать. Мой отец такой всегда и так же воспитал меня с братом. − рассказывал Дэмиан, − Я до сих пор помню его советы, его стойкость даже в трудные для семьи времена. Он никогда не показывал беспокойство, и его вера в меня укрепляла мою собственную уверенность».

В среде, окруженной криминальными авторитетами и опасными парнями, молодой Дэйм брал пример только с отца: реже сравнивал себя с другими и помогал людям вокруг, а не только себе.

В восемь Лиллард пошел за старшим братом в американский футбол. Но слабые физические данные заставили перейти в баскетбол: «Я начинал практиковаться у дерева напротив дома бабушки. Бросал через ветку этого дерева − она была моим кольцом. А когда мой дедушка спилил его, я прибил ящик для молока к телефонному столбу. Когда у тебя круглый телефонный столб за корзиной, ты не можешь бросать от щита, иначе мяч улетит. Это помогло мне научиться бросать точно в кольцо».