Мир всегда недооценивает Лилларда. Он боец и последний патриот в лиге карьеристов
На этой неделе все говорят о Лилларде.
115:115. Последние секунды матча. Дальний трехочковый. Попадание − и «Портленд» выигрывают серию у более классной и раскрученной «Оклахомы». Дэмиан Лиллард, настрелявший в этой игре 50 очков, становится главной персоной медиа: видео, тексты, мемы, эмоции. До вас достреливает это внимание, даже если вы абсолютно не следите за лигой.
Лиллард шел к этому много лет − через карьеру, полную разочарований, боли и терпения.
Бросай мяч в телефонный столб, пока на улице стреляют
Калифорнийский Окленд − один из самых криминальных городов Америки. Когда Дэмиан был подростком, среди его знакомых мелькали люди с опытом грабежа и сбытом наркотиков. Видя весь этот ужас вокруг себя, Лиллард не хотел быть таким же. Верные приоритеты будущей звезды НБА расставлял его отец Хьюстон. Он всегда поддерживал Дэйма, ходил на его матчи, помогал с учебой и прививал ежедневную дисциплину.
Хьюстон Лиллард всегда был лучшим другом для сына, а многим приятелям Дэмиана фактически заменял отца. «Он тихий человек, но постоянно держит все под контролем. Он честный и говорит вам правду, а не то, что вы хотите услышать. Мой отец такой всегда и так же воспитал меня с братом. − рассказывал Дэмиан, − Я до сих пор помню его советы, его стойкость даже в трудные для семьи времена. Он никогда не показывал беспокойство, и его вера в меня укрепляла мою собственную уверенность».
В среде, окруженной криминальными авторитетами и опасными парнями, молодой Дэйм брал пример только с отца: реже сравнивал себя с другими и помогал людям вокруг, а не только себе.
В восемь Лиллард пошел за старшим братом в американский футбол. Но слабые физические данные заставили перейти в баскетбол: «Я начинал практиковаться у дерева напротив дома бабушки. Бросал через ветку этого дерева − она была моим кольцом. А когда мой дедушка спилил его, я прибил ящик для молока к телефонному столбу. Когда у тебя круглый телефонный столб за корзиной, ты не можешь бросать от щита, иначе мяч улетит. Это помогло мне научиться бросать точно в кольцо».
Он приблизился к мечте всей жизни: выйти на драфт НБА, попасть в лигу, зарабатывать большие деньги уже сейчас. Но хорошие отношения в студенческой команде и желание отплатить университету лояльностью за веру в него победили − Лиллард остался в студенческом баскетболе еще на год.
И уже через пару месяцев все пошло не по плану. Дэйм получил серьезную травму ноги, пропустив практически весь сезон «джуниора» (третьекурсника). Даже в этот момент он не расклеился и с пользой использовал время на реабилитацию, постоянно зависая в спортзале и устраняя свой главный недостаток − ту самую физическую слабость. На паркет Лиллард вернулся заметно мощнее и доказал, что по-прежнему достоин драфта.
Драфта, где команды опять массово отвернулись от него. Главная причина− возраст: на момент выбора ему было 22 года, а другим претендентам − на три года меньше. В итоге звезда университета «Уэбер» ушел на драфте НБА 2012 под шестым пиком и в неизвестный для себя штат Орегон.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» получил высокий пик в результате обмена и хотел разыгрывающего, который принесет результат уже сейчас. И Дэйм в первый же сезон помог: единогласная победа над Энтони Дэвисом в награде «Новичок года-2012/13» с показателями 19 очков, 3 подбора и 6.5 передач. На второй год Лиллард, уже в качестве первой звезды команды, выводит орегонцев в плей-офф, где они уступают лишь в полуфинале конференции.
Из-за трудностей в баскетболе Лиллард сменил две школы: проигрывал конкуренцию и не получал практику. Все опять из-за щуплого телосложения. Зато он все равно никогда не пропускал тренировки, даже после случая с ограблением. На остановке у Дэмиана отобрали рюкзак, а когда он попытался отбиться, приставили к голове ствол.
В выпускном году в очередной новой школе Лиллард наконец-то получил условия для прогресса: в ответ он сразу заявил о себе, набирая в среднем 22 очка, 5 подборов и 2,5 передачи. Но скауты и аналитики ESPN оценили юношу как двухзвездочного рекрута (по пятизвездочной системе) и поставили на 48 позицию в списке лучших баскетбольных защитников страны. При поступлении в университет молодой Дэйм искал баскетбольную программу, в которой в него поверят и где он сможет развиваться. Многие сильные спортивные университеты отказали ему − и только малоизвестный Weber увидел в Лилларде потенциал.
История большой преданности
«Он работал над всем аспектами игры: от трехочкового броска до дриблинга в нападении и игре один в один. Дэмиан постоянно считал, что недостаточно хорош. Это делало его одержимым в постоянной работе над собой», − говорит главный тренер Рэнди Рэй о будущем олл-старе. Уже на второй год Лиллард показал потрясающий прогресс по всем статистическим показателям и добыл для «Уэбера» вторую подряд победу в конференции регулярного сезона.
С каждым последующим годом Дэйм улучшал всю свою статистику и пахал ради «Портленда», но проклятие недооценки опять колотило его: после Матча звезд-2014, в 2015-м его позовут только после травмы Блейка Гриффина, а в 2016-м и 2017-м не позовут вообще.
Дэмиан Лиллард каждый год, после сезона новичка-2012/13, выводил «Портленд» в плей-офф при высокой конкуренции на Западе.
И каждый год входит в десятку игроков лиги по всем значимым индивидуальным показателям. Для примера − этот сезон:
win shares (метрика по вкладу игрока в победу команды в каждом матче)− 4-я позиция после Янниса, Хардена и Гобера.
win shares per 48 min (тоже, но в пересчете на 48 игровых минут)− 10-я позиция. Выше Карри, Дюранта, Пола Джорджа, Эмбиида, Ирвинга, Леброна.
value over replacement player (показатель незаменимости игрока)− 7-я позиция: позади Джордж, Дэвис, Карри, Леброн, Ирвинг, Дюрант, Кавай.
Добавляем сюда 25,8 очка, 4,6 подбора, 6,9 передач.
Приправляем попаданием «Портленда» в топ-3 команд западной мясорубки второй год подряд.
Что получаем? Всего лишь 8-ю строчку в списке претендентов на МВП по итогам регулярного чемпионата.
Расселл Уэстбрук − «супер атлетичная черепаха» a.k.a. «заберу все твои подборы». Пожалуй, самый безумный игрок в лиге, постоянно настроенный на победу, а также создатель Культа трипл-дабла.
А ведь есть еще Джон Уолл и Крис Пол... На фоне многих из них Лиллард несколько теряется за отсутствием отличительной особенности. Он не популяризировал трехочковый баскетбол, не выиграл Леброну титул одним броском и не собирает трипл-дабл в среднем за матч уже три сезона подряд. Хотя еще лет десять назад Лиллард был бы однозначной суперзвездой НБА.
Ноль больших побед в плей-офф
Дэйм отчасти − заложник ситуации, так как менеджмент «Трэйл Блэйзерс» далеко не самый адекватный в лиге. Летом 2016-го они дали четырехлетние контракты Мейерсу Леонарду, Эвану Тернеру, Аллену Краббу, Мо Харклесу с общей зарплатой в год на 60 млн$. Принесли ли они значимую пользу? Нет. А ведь тем летом «Портленду» необходимо было переподписывать свою вторую звезду Си Джея Макколлума.
Сегодня у них шестая платежная ведомость в лиге, а финансовое облегчение планируется только летом 2020 года. Менеджмент лишил себя любого маневра на усиление и достаточно бездарно тратит бесценные годы прайма Лилларда.
Куда смотрит владелец? На данный момент командой управляет Джоди Аллен, сестра бывшего владельца Пола Аллена, сооснователя «Майкрософта». Вряд ли их семью очень сильно волновала и волнует внутренняя кухня франшизы. «Портленд» просто не обладает нужным ростером, чтобы решать околочемпионские задачи, а платежка не дает им никаких шансов на значимые подписания.
Сам Лиллард неоднократно заявлял, что хочет остаться в Орегоне до конца карьеры. Его контракт действует до 2021 и может быть продлен уже следующим летом. Дэйм очень лоялен к тем, кто поверил в него летом 2012-го. Это его дом, и он здесь лидер − пускай не самый харизматичный и пафосный. Фанаты взаимно любят его и приходят посмотреть на потрясающие дальние трехочковые, на филигранные завершения из-под кольца, на коронное неуловимое движение при обыгрыше на дуге после кроссовера, дающее преимущество в шаг не самому быстрому и резкому Дэйму.
В этом плей-офф Лиллард смеется над всеми критиками, лидируя по всем индивидуальным статистическим показателям. В первом раунде орегонцам попалась сильная «Оклахома». Рассел Уэстбрук намеренно развязывал биф с Лиллардом на протяжении всего сезона. «Я надирал тебе зад годами»,− крикнул Расс в январе, во время его исполнения штрафных, когда «Тандер» уверенно вели в счете.
«До этого матча мы ни разу не разговаривали на паркете. Мы не лучшие друзья, но он уважает меня, а я его. И он знает это, − отвечал Лиллард. − А еще он знает, что я не из тех людей, которые боятся. Я пойду на тебя также, как ты идешь на меня. И он знает это. Для тех мест, где мы с ним выросли, это нормально».
Так почему Лилларда не ценят сейчас?
Команда маленького рынка
Портленд − красивый и чистый провинциальный город с населением чуть больше полумиллиона. Он никогда не славился великими спортивными командами, светскими тусовками или СМИ. Матчи «Блэйзерс» редко показывают по центральному телевидению, а обычный зритель НБА редко выберет их игру в потоке других.
Самый великий баскетболист, игравший там − Клайд Дрекслер. Если вы знаете, кто это, то точно увлекаетесь баскетболом.
Эпоха исторически значимых и медийных поинтгардов
В конкурентах по позиции у Лилларда толпа суперзвезд:
Стефен Карри − человек, отодвинувший бросковый приоритет атаки за дугу и этим навсегда изменивший баскетбол . За последние 5-7 лет число трехочковых в лиге только растет, цифровой баскетбол преобладает, а виновник этого торжества именно Стеф − двукратный МВП и трехкратный (пока что) чемпион НБА.
Кайри Ирвинг − обладатель одного из лучших дриблингов в истории игры, личный Робин Леброна и просто любимый всеми по образу в одноименном комедийном фильме «Дядюшка Дрю».
В итоге последний матча серии с «Оклахомой» стал лучшим в карьере Лилларда. Набрал 50 очков, закинул трешку перед финальной сиреной, попрощался, помахав рукой− воспитание.
За последний год в лиге остается все меньше историй о вечной лояльности − ставки и амбиции слишком высоки. «Торонто» хладнокровно обменяли свою главную звезду Демара Дерозана ради выгодного предложения и движения вперед. Энтони Дэвис просит обмена из «Пеликанс», так как устал ждать достойных тиммейтов для возможности бороться за титул.
Тем ценнее преданность и забота о команде Дэмиана Лилларда, которую он перенял в детстве от отца и пронес через всю баскетбольную жизнь. И если вы вблизи «Мода-центр» арены спросите у любого прохожего: «Который час?». Вам без промедления ответят: «Dame Time».