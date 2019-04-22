Защитник «Бостона» показал метлу в победной игре серии. Так выглядит доминирование

Сам Браун хорошо проявил себя в серии с «Индианой». В четвертом матче серии на его счету 13 очков, передача и шесть подборов. Тут доминировали Ирвинг, Хэйворд, Татум и Моррис. Джейлен больше наблюдал и помогал в защите.

Лучшего всего Брауну удалась третья игра: 23 очка, семь подборов и один ассист. Тогда Браун реализовал восемь бросков из девяти. Последним защитником «Бостона» с таким высоким процентом реализации был Нейт Арчибальд в 1980 году.

Браун – один из самых эрудированных игроков НБА. В 22 года его избрали на пост вице-президента профсоюза игроков НБА. В исполнительном комитете он отработает ближайшие три года. По возрасту Браун оказался самым молодым вице-президентом в истории.

Джейлен постоянно учится новому и не отказывается от похода в места, которые не связаны с баскетболом. Например, получил удовольствие от посещения Центра управления операциями космического телескопа Хаббл. Там игрок всем понравился.