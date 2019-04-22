Защитник «Бостона» показал метлу в победной игре серии. Так выглядит доминирование
Из плей-офф НБА вылетела первая команда – «Индиана». Ее в четырех матчах вынес «Бостон». В четвертой игре серии «Бостон» выиграл всего в четыре очка (110:106), но матч запомнился жестом Джейлена Брауна.
Защитник «Бостона» изобразил метлу, когда преимущество его команды выросло до комфортного. Выметая «Индиану» из плей-офф, Браун показал полное доминирование над соперником.
Сам Браун хорошо проявил себя в серии с «Индианой». В четвертом матче серии на его счету 13 очков, передача и шесть подборов. Тут доминировали Ирвинг, Хэйворд, Татум и Моррис. Джейлен больше наблюдал и помогал в защите.
Лучшего всего Брауну удалась третья игра: 23 очка, семь подборов и один ассист. Тогда Браун реализовал восемь бросков из девяти. Последним защитником «Бостона» с таким высоким процентом реализации был Нейт Арчибальд в 1980 году.
Браун – один из самых эрудированных игроков НБА. В 22 года его избрали на пост вице-президента профсоюза игроков НБА. В исполнительном комитете он отработает ближайшие три года. По возрасту Браун оказался самым молодым вице-президентом в истории.
Джейлен постоянно учится новому и не отказывается от похода в места, которые не связаны с баскетболом. Например, получил удовольствие от посещения Центра управления операциями космического телескопа Хаббл. Там игрок всем понравился.
Дальше Браун будет регулировать выполнение лигой обязательств по выплатам игрокам, но он не забывает и о турнирных целях. Например, хочет выиграть к 28 годам пять чемпионских перстней. Хорошо, что оставил себе хотя бы одно право на ошибку.