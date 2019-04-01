Порзингиса обвиняют в изнасиловании. Которое (якобы) случилось в день после травмы
Латвийский баскетболист Кристапс Порзингис – важная личность в НБА: он несколько лет играл в «Нью-Йорке», а теперь стал форвардом «Далласа». 7 февраля 2018 года в игре против «Милуоки» он получил травму, разорвав крестообразные связки. Спустя год баскетболиста обвиняют в изнасиловании, которое, по словам обвиняемой, произошло именно в день получения той травмы.
Версия баскетболиста (из фильма о его восстановлении): он пришел домой с двумя братьями и физиотерапевтом, где они все выпили текилы.
Другая версия – от девушки около 20 лет, которая жила одном здании с Порзингисом. По информации TMZ: он позвал ее в два часа ночи к себе, где и свершилось преступление. Порзингис повалил ее на кровать, ударил несколько раз кулаком по лицу, плевал и словесно оскорблял. В полицию она целый год не обращалась, поскольку баскетболист обещал заплатить ей $68 тысяч за молчание, а она собиралась применить эти деньги для оплаты обучения брата в колледже. Когда Порзингис в конце концов отказался платить, она написала заявление. С тех пор прошло почти 14 месяцев.
Адвокаты баскетболиста отрицают все обвинения. Они также сообщили, что связались с правоохранительными органами еще в конце декабря (вероятно, по поводу шантажа) и предупредили лигу о возможных обвинениях.
Источники New York Post говорят, что у детективов другое мнение – показания девушки видятся им правдоподобными. Клуб официально пока не отреагировал на инцидент.
Интересно другое. В то время Порзингис был игроком «Нью-Йорк», а потом ушел по обмену в «Даллас». По данным ESPN, его бывший клуб предупредил нынешний о возможных обвинениях в адрес игрока, однако в материале Dallas Morning News говорится, что «Даллас» не сказали об обвинениях конкретно в изнасиловании.
Самый странный момент истории – все произошло через несколько часов после того самого разрыва крестообразных связок у Порзингиса.
При этом в подавляющем большинстве случаев в первые же часы после травмы возникает резкая боль, увеличивается отек в месте разрыва, на поврежденную ногу больно наступать, сгибать и разгибать ее также сложно. Кроме того, врачи рекомендуют вообще не передвигаться без посторонней помощи. Как тогда баскетболист мог сделать все то, в чем его обвинили?
При этом допускается, что болевой синдром не столь значителен при частичном повреждении крестообразных связок, но баскетболист из-за своей травмы не играет больше года и вернется только лишь к началу сезона-2019/20. И разрыв у него был не частичным.
Согласно законам, за изнасилование в США предусмотрено лишение свободы сроком от пяти до 25 лет. В свою очередь, другая сторона может быть обвинена в вымогательстве, и максимальное наказание за это – тюремное заключение сроком до 20 лет.