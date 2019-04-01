Порзингиса обвиняют в изнасиловании. Которое (якобы) случилось в день после травмы

Другая версия – от девушки около 20 лет, которая жила одном здании с Порзингисом. По информации TMZ: он позвал ее в два часа ночи к себе, где и свершилось преступление. Порзингис повалил ее на кровать, ударил несколько раз кулаком по лицу, плевал и словесно оскорблял. В полицию она целый год не обращалась, поскольку баскетболист обещал заплатить ей $68 тысяч за молчание, а она собиралась применить эти деньги для оплаты обучения брата в колледже. Когда Порзингис в конце концов отказался платить, она написала заявление. С тех пор прошло почти 14 месяцев.



Адвокаты баскетболиста отрицают все обвинения. Они также сообщили, что связались с правоохранительными органами еще в конце декабря (вероятно, по поводу шантажа) и предупредили лигу о возможных обвинениях.



Источники New York Post говорят, что у детективов другое мнение – показания девушки видятся им правдоподобными. Клуб официально пока не отреагировал на инцидент.



Интересно другое. В то время Порзингис был игроком «Нью-Йорк», а потом ушел по обмену в «Даллас». По данным ESPN, его бывший клуб предупредил нынешний о возможных обвинениях в адрес игрока, однако в материале Dallas Morning News говорится, что «Даллас» не сказали об обвинениях конкретно в изнасиловании.