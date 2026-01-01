Кристапс Порзингис

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Порзингис впервые в сезоне сыграл за «Даллас»
#Кристапс Порзингис
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Порзингиса обвиняют в изнасиловании. Которое (якобы) случилось в день после травмы
#Кристапс Порзингис
#Кристапс Порзингис
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