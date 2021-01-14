Кристапс Порзингис
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#Кристапс Порзингис #НБА #баскетбол #Даллас (б)

Порзингис впервые в сезоне сыграл за «Даллас»

6 часов назад

Баскетболист «Далласа» Кристапс Порзингис дебютировал в сезоне-2020/21. Его команда обыграла «Шарлотт» (104:93), сам Порзингис набрал 16 очков.

Он выбыл после окончания прошлого сезона. Тогда «Даллас» уступил «Клипперс» в плей-офф и практически всю серию был вынужден обходиться без травмированного Порзингиса.

Игрок перенес операцию на колене в октябре.

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