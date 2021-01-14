Порзингис впервые в сезоне сыграл за «Даллас»

Баскетболист «Далласа» Кристапс Порзингис дебютировал в сезоне-2020/21. Его команда обыграла «Шарлотт» (104:93), сам Порзингис набрал 16 очков.

Он выбыл после окончания прошлого сезона. Тогда «Даллас» уступил «Клипперс» в плей-офф и практически всю серию был вынужден обходиться без травмированного Порзингиса.

Игрок перенес операцию на колене в октябре.