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Лука Дончич
Кавай Леонард
Даллас (б)
Лос-Анджелес Клипперс
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#НБА #Кавай Леонард #баскетбол #Даллас (б) #Лука Дончич #Лос-Анджелес Клипперс

Жесткий разгром в НБА: «Даллас» держал преимущество в 50 очков и развлекался

час назад
Михаил Морозов
Александр Плеханов

твиттер «Далласа»

«Даллас» разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче НБА – 124:73. Игра закончилась с разницей в 51 очко, но «Даллас» обеспечил разгром уже в первой половине. Счет после двух четвертей – 77:27. В НБА такая разница за половину не фиксировалась с момента введения счетчика времени.

В истории «Далласа» тоже случились рекорды. Лука Дончич и Джош Ричардсон набрали по 13+ очков в первой четверти матча. Это первый случай за последние 20 лет, когда два игрока «Далласа» закончили стартовый отрезок с такой статистикой. Ведущий Скип Бэйлис связывает такое мощное доминирование «Далласа» с отсутствием Кавая.

Лицо в крови и восемь швов – Кавай получил локтем в челюсть от своего

Когда по счету уже все стало понятно, баскетболисты «Далласа» просто получали удовольствие.

Дончич бежал на всю команду и свечкой забрасывал мяч в кольцо:

Терри пулял слепые передачи:

В августе «Даллас» и «Клипперс» встречались в плей-офф НБА. Тогда «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл серию со счетом 4:2. Главным игроком шестого матча стал Кавай Леонард. Он соревновался с Дончичем по статистике, набрал 33 очка и 14 подборов. Маркус Моррис в той игре ударил Дончича по голове и получил удаление. 

Что было в остальных играх той горячей серии:

📌 Дончич набрал 42 очка в дебютной для себе игре плей-офф. Потом рассказывал, что сыграл ужасно (совершил 11 потерь). Порзингис в том же матче удалился – не контролировал эмоции.

📌 В третьей игре серии Дончич и Харрелл пререкались так сильно, что вдвоем схватили по техническому фолу. Харрелл оскорблял Дончича, когда забивал через него.

📌 Четвертая игра – в одном посте: Дончич раздал гения: победная треха под сирену, 43 очка, трипл-дабл – и все с больным голеностопом

📌 А в пятом матче все тот же Маркус Моррис будто бы намеренно пытался травмировать Дончича. Сейчас тот отлично отомстил «Клипперс» за все приключения в плей-офф.

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