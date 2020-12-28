Жесткий разгром в НБА: «Даллас» держал преимущество в 50 очков и развлекался

«Даллас» разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче НБА – 124:73. Игра закончилась с разницей в 51 очко, но «Даллас» обеспечил разгром уже в первой половине. Счет после двух четвертей – 77:27. В НБА такая разница за половину не фиксировалась с момента введения счетчика времени.

В истории «Далласа» тоже случились рекорды. Лука Дончич и Джош Ричардсон набрали по 13+ очков в первой четверти матча. Это первый случай за последние 20 лет, когда два игрока «Далласа» закончили стартовый отрезок с такой статистикой. Ведущий Скип Бэйлис связывает такое мощное доминирование «Далласа» с отсутствием Кавая.

Лицо в крови и восемь швов – Кавай получил локтем в челюсть от своего

Когда по счету уже все стало понятно, баскетболисты «Далласа» просто получали удовольствие.

Дончич бежал на всю команду и свечкой забрасывал мяч в кольцо: