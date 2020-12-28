Жесткий разгром в НБА: «Даллас» держал преимущество в 50 очков и развлекался
«Даллас» разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче НБА – 124:73. Игра закончилась с разницей в 51 очко, но «Даллас» обеспечил разгром уже в первой половине. Счет после двух четвертей – 77:27. В НБА такая разница за половину не фиксировалась с момента введения счетчика времени.
В истории «Далласа» тоже случились рекорды. Лука Дончич и Джош Ричардсон набрали по 13+ очков в первой четверти матча. Это первый случай за последние 20 лет, когда два игрока «Далласа» закончили стартовый отрезок с такой статистикой. Ведущий Скип Бэйлис связывает такое мощное доминирование «Далласа» с отсутствием Кавая.
Лицо в крови и восемь швов – Кавай получил локтем в челюсть от своего
Когда по счету уже все стало понятно, баскетболисты «Далласа» просто получали удовольствие.
Дончич бежал на всю команду и свечкой забрасывал мяч в кольцо:
Терри пулял слепые передачи:
В августе «Даллас» и «Клипперс» встречались в плей-офф НБА. Тогда «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл серию со счетом 4:2. Главным игроком шестого матча стал Кавай Леонард. Он соревновался с Дончичем по статистике, набрал 33 очка и 14 подборов. Маркус Моррис в той игре ударил Дончича по голове и получил удаление.
Что было в остальных играх той горячей серии:
📌 Дончич набрал 42 очка в дебютной для себе игре плей-офф. Потом рассказывал, что сыграл ужасно (совершил 11 потерь). Порзингис в том же матче удалился – не контролировал эмоции.
📌 В третьей игре серии Дончич и Харрелл пререкались так сильно, что вдвоем схватили по техническому фолу. Харрелл оскорблял Дончича, когда забивал через него.
📌 Четвертая игра – в одном посте: Дончич раздал гения: победная треха под сирену, 43 очка, трипл-дабл – и все с больным голеностопом
📌 А в пятом матче все тот же Маркус Моррис будто бы намеренно пытался травмировать Дончича. Сейчас тот отлично отомстил «Клипперс» за все приключения в плей-офф.