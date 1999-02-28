Лука Дончич

Дата рождения
28 февраля 1999 г.
Достижения
Чемпион Европы 2017 г.
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Олимпиада 2020
Дончич – третий в истории Олимпиад баскетболист с трипл-даблом после Белова и Леброна
#Лука Дончич
Олимпиада 2020
🏀 Словения победила Испанию и выиграла группу. Дончичу не хватило передачи до трипл-дабла
#Олимпиада-2020
Баскетбол
🏀 Дончич набрал 48 очков за матч и повторил второй результат в истории баскетбольных турниров на Олимпиаде
#Лука Дончич
Баскетбол
Дончич сделал первый трипл-дабл за сборную Словении. Она впервые попала на Олимпиаду
#Лука Дончич
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
Зайон и Дончич установили личные рекорды по очкам за матч НБА
#НБА
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Материалы
Дончич забросил трехочковый с центра площадки. Единственный удачный за весь матч НБА 🚀
#Лука Дончич
Жесткий разгром в НБА: «Даллас» держал преимущество в 50 очков и развлекался
#НБА
Дончич раздал гения: победная треха под сирену, 43 очка, трипл-дабл – и все с больным голеностопом 🤯
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#Лука Дончич
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10 необычных способов провести карантин от спортсменов: делать скворечник, стричь газон с линейкой, покорять тикток
#коронавирус
Кланяйтесь: Лука Дончич – умница, гений и солнечный европеец, который захватит НБА
#Лука Дончич
Дончич – почти Халк Хоган. Разорвал на себе майку, когда «Даллас» проигрывал
#Лука Дончич
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