Дончич – почти Халк Хоган. Разорвал на себе майку, когда «Даллас» проигрывал
«Даллас» проиграл «Лейкерс» (114:129) в матче, где соревновались Лука Дончич и Леброн Джеймс. Леброн накидал 35 очков, собрал 16 подборов и семь передач, а попутно обошел Майкла Джордана по количеству точных бросков с игры. По этому показателю Леброн теперь входит в четверку лучших баскетболистов за всю историю.
Дончич тоже выглядел прилично. Он набрал 25 очков, 10 подборов и семь ассистов, но у «Далласа» все равно случилось второе поражение подряд. Особенно ужасной для команды получилась первая половина матча. До большого перерыва баскетболисты «Лейкерс» набрали 79 очков. Дончич так расстроился из-за слабой игры «Далласа», что разорвал на себе майку.
Фанаты сравнили Дончича с рестлером Халком Хоганом (настоящее имя – Терри Джил Боллеа). Первым на это обратил внимание Yahoo! Sports. Хоган – один из величайших бойцов в истории рестлинга и шестикратный чемпион WWF/WWE. Хогана знают еще и в роли актера: он отметился эпизодической ролью в третьем «Рокки» и сыграл еще в десятке разных фильмов и сериалов.
Еще в 80-е Хоган прокачал образ одним мощным действием. Тогда Халк Хоган с криком разорвал на себе футболку – именно эту фотографию рестлера теперь постят рядом с разорванной майкой Дончича. Позже сам Хоган повторял это еще несколько раз, а в его инстаграме и сейчас есть посты с разорванной футболкой.
Теперь Дончич – это почти Халк Хоган: