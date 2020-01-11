Лука Дончич
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Халк Хоган
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#Лука Дончич #НБА #баскетбол #Халк Хоган

Дончич – почти Халк Хоган. Разорвал на себе майку, когда «Даллас» проигрывал

11 января, 12:03
Александр Плеханов

Это Лука Дончич – бывший баскетболист «Реала». Сейчас он играет в НБА, где стал одним из лидеров «Далласа».

imago sportfotodienst/Global Look Press

«Даллас» проиграл «Лейкерс» (114:129) в матче, где соревновались Лука Дончич и Леброн Джеймс. Леброн накидал 35 очков, собрал 16 подборов и семь передач, а попутно обошел Майкла Джордана по количеству точных бросков с игры. По этому показателю Леброн теперь входит в четверку лучших баскетболистов за всю историю.

Дончич тоже выглядел прилично. Он набрал 25 очков, 10 подборов и семь ассистов, но у «Далласа» все равно случилось второе поражение подряд. Особенно ужасной для команды получилась первая половина матча. До большого перерыва баскетболисты «Лейкерс» набрали 79 очков. Дончич так расстроился из-за слабой игры «Далласа», что разорвал на себе майку.

Фанаты сравнили Дончича с рестлером Халком Хоганом (настоящее имя – Терри Джил Боллеа). Первым на это обратил внимание Yahoo! Sports. Хоган – один из величайших бойцов в истории рестлинга и шестикратный чемпион WWF/WWE. Хогана знают еще и в роли актера: он отметился эпизодической ролью в третьем «Рокки» и сыграл еще в десятке разных фильмов и сериалов.

Еще в 80-е Хоган прокачал образ одним мощным действием. Тогда Халк Хоган с криком разорвал на себе футболку – именно эту фотографию рестлера теперь постят рядом с разорванной майкой Дончича. Позже сам Хоган повторял это еще несколько раз, а в его инстаграме и сейчас есть посты с разорванной футболкой.

Теперь Дончич – это почти Халк Хоган:

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