Дончич – почти Халк Хоган. Разорвал на себе майку, когда «Даллас» проигрывал

«Даллас» проиграл «Лейкерс» (114:129) в матче, где соревновались Лука Дончич и Леброн Джеймс. Леброн накидал 35 очков, собрал 16 подборов и семь передач, а попутно обошел Майкла Джордана по количеству точных бросков с игры. По этому показателю Леброн теперь входит в четверку лучших баскетболистов за всю историю.

Дончич тоже выглядел прилично. Он набрал 25 очков, 10 подборов и семь ассистов, но у «Далласа» все равно случилось второе поражение подряд. Особенно ужасной для команды получилась первая половина матча. До большого перерыва баскетболисты «Лейкерс» набрали 79 очков. Дончич так расстроился из-за слабой игры «Далласа», что разорвал на себе майку.