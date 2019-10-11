Второй матч Абрамова в НХЛ – заброшенная шайба, похвала тренера и попадание в мемы

Для 21-летнего нападающего «Оттавы» Виталия Абрамова матч с «Сент-Луисом» стал знаковым. Во-первых, это его второй матч в НХЛ. Во-вторых, в этой встрече он забил свой первый гол в Лиге.

В матче с «Сент-Луисом» Абрамов провел на льду всего восемь минут. После этого главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит сказал: «Он хорошо катался. Он вбрасывал шайбы в зону, подбирал их и был вознагражден, забив гол из зоны перед воротами. Наверное, мне стоило бы дать ему побольше времени. Паренек был хорош».

Абрамов понравился тренеру. Болельщики «Оттавы» же сделали из его заброшенной шайбы мем.