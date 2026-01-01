Оттава (х)

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Хоккей
НХЛ объявила об изменении в расписании. Во время паузы на Олимпийские игры лига проведет 95 матчей
#НХЛ
Хоккей
НХЛ перенесла матчи «Калгари» из-за вспышки ковида. Это третий клуб за месяц, чьи матчи лига переносит
#НХЛ
Хоккей
Лемье получил пятиматчевую дисквалификацию в НХЛ. Он укусил соперника во время драки
#НХЛ
Хоккей
НХЛ впервые в сезоне перенесла матчи из-за ковида. В «Оттаве» из-за вируса отстранены десять игроков
#НХЛ
Хоккей
Капризов прервал 8-матчевую безголевую серию
#Кирилл Капризов
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
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Каким будет новый сезон НХЛ: повторение матчей, доминирование русских вратарей, миллиардные потери
#НХЛ
Все спорят из-за фамилии лидера Германии на МЧМ. У нее три варианта, легкий – ошибка
#Тим Штюцле
В НХЛ забили гол кивком головы. Очень красиво, но засчитать было нельзя
#НХЛ
Случай Наместникова доказывает: даже переход в команду неудачников может быть полезным для всех
#Владислав Наместников
Второй матч Абрамова в НХЛ – заброшенная шайба, похвала тренера и попадание в мемы
#Виталий Абрамов
В НХЛ дебютировал 20-летний русский. Цифры слабые, но он не виноват
#НХЛ
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