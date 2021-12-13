Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Хоккей
Клуб
Оттава (х)
Поделиться:
Оттава (х)
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Хоккей
НХЛ объявила об изменении в расписании. Во время паузы на Олимпийские игры лига проведет 95 матчей
#НХЛ
20 января, 10:14
Хоккей
НХЛ перенесла матчи «Калгари» из-за вспышки ковида. Это третий клуб за месяц, чьи матчи лига переносит
#НХЛ
13 декабря 2021, 20:14
1
Хоккей
Лемье получил пятиматчевую дисквалификацию в НХЛ. Он укусил соперника во время драки
#НХЛ
01 декабря 2021, 11:10
Хоккей
НХЛ впервые в сезоне перенесла матчи из-за ковида. В «Оттаве» из-за вируса отстранены десять игроков
#НХЛ
16 ноября 2021, 11:06
Хоккей
Капризов прервал 8-матчевую безголевую серию
#Кирилл Капризов
03 ноября 2021, 10:18
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
03 июня 2021, 09:31
Хоккей
Форвард «Оттавы» Анисимов был вторым вратарем в матче НХЛ
#Артем Анисимов
25 апреля 2021, 13:08
Хоккей
Дадонов забил 100-ю шайбу в НХЛ
#Евгений Дадонов
11 марта 2021, 11:12
Хоккей
«Оттава» отыгралась со счета 1:5. И выиграла у «Торонто» в овертайме
#НХЛ
16 февраля 2021, 09:36
Хоккей
Зуб дебютировал в НХЛ с ассистом, в матче было забито 13 голов
#Артем Зуб
01 февраля 2021, 10:35
1
Хоккей
Лучший форвард МЧМ-2021 дебютировал в НХЛ
#Тим Штюцле
16 января 2021, 06:21
Хоккей
Дадонов подписал трехлетний контракт с «Оттавой»
#Евгений Дадонов
16 октября 2020, 10:26
Хоккей
Артем Зуб подписал контракт с «Оттавой»
#Оттава (х)
01 мая 2020, 17:15
Хоккей
В «Колорадо» третий игрок заразился коронавирусом
#Колорадо Эвеланш
08 апреля 2020, 12:21
Хоккей
У Никиты Зайцева – коронавирус. Он – первый хоккеист НХЛ, у которого выявлено заболевание
#Никита Зайцев
19 марта 2020, 21:39
Хоккей
Овечкин вышел на 8 место в списке лучших бомбардиров НХЛ
#Александр Овечкин
01 февраля 2020, 09:47
Хоккей
Защитники «Тампа-Бэй» установили клубный рекорд по голам в одном матче. Сергачев поучаствовал
#НХЛ
03 марта 2019, 11:38