Оттава (х)

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Хоккей
НХЛ объявила об изменении в расписании. Во время паузы на Олимпийские игры лига проведет 95 матчей
#НХЛ
Хоккей
НХЛ перенесла матчи «Калгари» из-за вспышки ковида. Это третий клуб за месяц, чьи матчи лига переносит
#НХЛ
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Хоккей
Лемье получил пятиматчевую дисквалификацию в НХЛ. Он укусил соперника во время драки
#НХЛ
Хоккей
НХЛ впервые в сезоне перенесла матчи из-за ковида. В «Оттаве» из-за вируса отстранены десять игроков
#НХЛ
Хоккей
Капризов прервал 8-матчевую безголевую серию
#Кирилл Капризов
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
Форвард «Оттавы» Анисимов был вторым вратарем в матче НХЛ
#Артем Анисимов
Хоккей
Дадонов забил 100-ю шайбу в НХЛ
#Евгений Дадонов
Хоккей
«Оттава» отыгралась со счета 1:5. И выиграла у «Торонто» в овертайме
#НХЛ
Хоккей
Зуб дебютировал в НХЛ с ассистом, в матче было забито 13 голов
#Артем Зуб
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Хоккей
Лучший форвард МЧМ-2021 дебютировал в НХЛ
#Тим Штюцле
Хоккей
Дадонов подписал трехлетний контракт с «Оттавой»
#Евгений Дадонов
Хоккей
Артем Зуб подписал контракт с «Оттавой»
#Оттава (х)
Хоккей
В «Колорадо» третий игрок заразился коронавирусом
#Колорадо Эвеланш
Хоккей
У Никиты Зайцева – коронавирус. Он – первый хоккеист НХЛ, у которого выявлено заболевание
#Никита Зайцев
Хоккей
Овечкин вышел на 8 место в списке лучших бомбардиров НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Защитники «Тампа-Бэй» установили клубный рекорд по голам в одном матче. Сергачев поучаствовал
#НХЛ