Артем Анисимов
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Оттава (х)
Форвард «Оттавы» Анисимов был вторым вратарем в матче НХЛ
4 часа назад
«Оттава» проиграла «Ванкуверу» (2:4). В этом матче у нее травмировались два вратаря. Форсберг получил травму на разминке, Мюррей – в матче.
Тогда в ворота встал третий вратарь Хогберг. Анисимов переоделся во вратарскую форму и временно стал вторым вратарем «Оттавы».
Тренер «Оттавы» Ди Джей Смит потом рассказывал, что они думали о заявке тренера вратарей. Но у того было три операции на бедре, поэтому избежали риска.
Артему Анисимову 32 года. В этом сезоне НХЛ он сыграл 18 матчей и заработал восемь очков (2+6). В воротах Анисимов никогда не играл.
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