Артем Анисимов
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Оттава (х)
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#Артем Анисимов #НХЛ #Хоккей #Оттава (х)

Форвард «Оттавы» Анисимов был вторым вратарем в матче НХЛ

4 часа назад

«Оттава» проиграла «Ванкуверу» (2:4). В этом матче у нее травмировались два вратаря. Форсберг получил травму на разминке, Мюррей – в матче.

Тогда в ворота встал третий вратарь Хогберг. Анисимов переоделся во вратарскую форму и временно стал вторым вратарем «Оттавы».

Тренер «Оттавы» Ди Джей Смит потом рассказывал, что они думали о заявке тренера вратарей. Но у того было три операции на бедре, поэтому избежали риска.

Артему Анисимову 32 года. В этом сезоне НХЛ он сыграл 18 матчей и заработал восемь очков (2+6). В воротах Анисимов никогда не играл.

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Источник:
Официальный сайт НХЛ
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