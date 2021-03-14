В НХЛ игрок обошел всех соперников и забил. Автор шедевра – парень, который недавно попался на запрещенных препаратах
У «Нью-Джерси» получается очень слабый сезон. Сейчас команда идет на седьмой (предпоследней) строчке таблицы Восточного дивизиона, всего из 24 матчей у нее только 6 победных.
В последних трех встречах «Нью-Джерси» трижды проиграл: один раз – «Вашингтону» (5:4 ОТ), дважды – «Нью-Йорк Айлендерс». В последнем матче результат (2:3) сделал 22-летний нападающий «Айлендерс» Киффер Беллоуз.
В той встрече Беллоуз оформил дубль. Вторая шайба – шедевр: выиграл борьбу на правом фланге и прошел всех соперников, никто ему так и не помешал забить.
Видео момента:
Что нужно знать о Киффере Беллоузе:
• Это его второй сезон в НХЛ. В прошлом он забросил две шайбы в восьми матчах. В этом у него два гола в девяти играх.
• Три года назад Беллоуз успешно поступил в Бостонский университет, но бросил его ради хоккея. Тогда же его пригласили в АХЛ.
• Его отец, Брайан Беллоуз – бывший профессиональный игрок. Он выступал за «Миннесоту Норт Старз» (расформирована), «Монреаль», «Тампу», «Анахайм» и закончил карьеру в «Вашингтоне». Также Беллоуз старший ездил на год в «Берлин».
• В октябре Беллоуз выступал за фарм-клуб «Айлендерс» в АХЛ и попался на употреблении запрещенных препаратов. Руководство АХЛ не сказало, какие именно препараты он употреблял, и отметило: за них Беллоуз не получит дисквалификацию.
• Два года назад Беллоуз мечтал: «Когда оформлю дубль в НХЛ, куплю себе «Порш». Дубль удался ему еще в прошлом сезоне – в матче против «Кингз». Второй дубль Беллоуз оформил сейчас – в матче с «Нью-Джерси». Но дорого спорткара у него так и нет.
• В 2017-м он вместе со сборной США выиграл золото юниорского чемпионата мира.