В НХЛ игрок обошел всех соперников и забил. Автор шедевра – парень, который недавно попался на запрещенных препаратах

Что нужно знать о Киффере Беллоузе:

• Это его второй сезон в НХЛ. В прошлом он забросил две шайбы в восьми матчах. В этом у него два гола в девяти играх.

• Три года назад Беллоуз успешно поступил в Бостонский университет, но бросил его ради хоккея. Тогда же его пригласили в АХЛ.

• Его отец, Брайан Беллоуз – бывший профессиональный игрок. Он выступал за «Миннесоту Норт Старз» (расформирована), «Монреаль», «Тампу», «Анахайм» и закончил карьеру в «Вашингтоне». Также Беллоуз старший ездил на год в «Берлин».

• В октябре Беллоуз выступал за фарм-клуб «Айлендерс» в АХЛ и попался на употреблении запрещенных препаратов. Руководство АХЛ не сказало, какие именно препараты он употреблял, и отметило: за них Беллоуз не получит дисквалификацию.

• Два года назад Беллоуз мечтал: «Когда оформлю дубль в НХЛ, куплю себе «Порш». Дубль удался ему еще в прошлом сезоне – в матче против «Кингз». Второй дубль Беллоуз оформил сейчас – в матче с «Нью-Джерси». Но дорого спорткара у него так и нет.

• В 2017-м он вместе со сборной США выиграл золото юниорского чемпионата мира.