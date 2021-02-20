Вратарь «Флориды» выбил шайбу клюшкой из пустого угла. Сейчас он играет чаще Бобровского
У «Флориды» все хорошо. Команда идет на первом месте в Центральном дивизионе. За сезон она проиграла только четыре раза и пропустила 45 шайб (не самый лучший результат, но один из). Благодаря победе над «Детройтом» (а там были разгромные 7:2) она увеличила победную серию до трех матчей подряд.
Один из самых ярких моментов встречи – сейв голкипера «Флориды» Криса Дриджера, появившегося в основном составе. Три действия:
1. Дриджер справился с рикошетом от клюшки Люка Гленденинга.
2. Дальше шайба отскочила к Даррену Хельму. Ближний угол ворот был пустой, и Хельм пробил с метра.
3. Дриджер вытащил этот удар клюшкой. Потом уже его подстраховал защитник.
Видео момента:
Дриджер – запасной вратарь «Флориды». Ему 26, и он в НХЛ проводит пятый сезон. Во «Флориде» он с 2019-го (до этого в НХЛ играл за «Оттаву» с перерывами на АХЛ и различные региональные лиги).
Почему Дриджер запасной во «Флориде»? Все просто – из-за мощной конкуренции.
Есть Сергей Бобровский. Это основной кипер команды. В этом сезоне у него 88,3% отраженных бросков. Зарплаты Дриджера и Бобровского нельзя сравнить. Бобровский получает 10 млн долларов за сезон. Зарплата Дриджера – 850 тысяч за сезон.
Но вот за 6 пропущенных шайб от «Тампы» Бобровский уже три матча сидит в запасе. В итоге у него в этом сезоне 14 матчей в НХЛ. У Дриджера – 15.
У Дриджера есть еще один мощный конкурент – молодой Спенсер Найт. Он был победителем завершившегося молодежного чемпионата мира. О Найте мы подробнее написали здесь:
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Дриджер редко дает интервью. Как-то его спросили, почему он так мало играл за «Оттаву» (3 матча за 3 года), а потом получил шанс во «Флориде». Он ответил:
«Так получается, что в командах не любят вратарей, которые не выкладываются на тренировках. Не хочу сказать, что берегу себя, но пара удачных моментов при игре на добивании, пара сэйвов подряд после пасов из-за ворот, несколько шпагатов заставят тренеров обратить на тебя внимание. Они увидят, что этот парень старается, делает все, чтобы не пропустить, и это хорошо.
Этот момент – единственное, что я изменил в своей игре по сравнению с тем, что было в «Оттаве». В НХЛ всего 62 вратаря. Я понял, что здесь нет места для тех, кто не выкладывается по полной».