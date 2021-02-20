Вратарь «Флориды» выбил шайбу клюшкой из пустого угла. Сейчас он играет чаще Бобровского

У «Флориды» все хорошо. Команда идет на первом месте в Центральном дивизионе. За сезон она проиграла только четыре раза и пропустила 45 шайб (не самый лучший результат, но один из). Благодаря победе над «Детройтом» (а там были разгромные 7:2) она увеличила победную серию до трех матчей подряд.

Один из самых ярких моментов встречи – сейв голкипера «Флориды» Криса Дриджера, появившегося в основном составе. Три действия:

1. Дриджер справился с рикошетом от клюшки Люка Гленденинга.

2. Дальше шайба отскочила к Даррену Хельму. Ближний угол ворот был пустой, и Хельм пробил с метра.

3. Дриджер вытащил этот удар клюшкой. Потом уже его подстраховал защитник.

Видео момента: