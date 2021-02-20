Крис Дриджер
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Хоккей
Сергей Бобровский
Флорида Пантерз
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#Крис Дриджер #НХЛ #Хоккей #Сергей Бобровский #Флорида Пантерз

Вратарь «Флориды» выбил шайбу клюшкой из пустого угла. Сейчас он играет чаще Бобровского

43 минуты назад
Илья Егоров

У «Флориды» все хорошо. Команда идет на первом месте в Центральном дивизионе. За сезон она проиграла только четыре раза и пропустила 45 шайб (не самый лучший результат, но один из). Благодаря победе над «Детройтом» (а там были разгромные 7:2) она увеличила победную серию до трех матчей подряд.

Один из самых ярких моментов встречи – сейв голкипера «Флориды» Криса Дриджера, появившегося в основном составе. Три действия:

1. Дриджер справился с рикошетом от клюшки Люка Гленденинга.

2. Дальше шайба отскочила к Даррену Хельму. Ближний угол ворот был пустой, и Хельм пробил с метра.

3. Дриджер вытащил этот удар клюшкой. Потом уже его подстраховал защитник.

Видео момента:

Дриджер – запасной вратарь «Флориды». Ему 26, и он в НХЛ проводит пятый сезон. Во «Флориде» он с 2019-го (до этого в НХЛ играл за «Оттаву» с перерывами на АХЛ и различные региональные лиги).

Почему Дриджер запасной во «Флориде»? Все просто – из-за мощной конкуренции.

Есть Сергей Бобровский. Это основной кипер команды. В этом сезоне у него 88,3% отраженных бросков. Зарплаты Дриджера и Бобровского нельзя сравнить. Бобровский получает 10 млн долларов за сезон. Зарплата Дриджера – 850 тысяч за сезон.

Но вот за 6 пропущенных шайб от «Тампы» Бобровский уже три матча сидит в запасе. В итоге у него в этом сезоне 14 матчей в НХЛ. У Дриджера – 15.

У Дриджера есть еще один мощный конкурент – молодой Спенсер Найт. Он был победителем завершившегося молодежного чемпионата мира. О Найте мы подробнее написали здесь:

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Дриджер редко дает интервью. Как-то его спросили, почему он так мало играл за «Оттаву» (3 матча за 3 года), а потом получил шанс во «Флориде». Он ответил:

«Так получается, что в командах не любят вратарей, которые не выкладываются на тренировках. Не хочу сказать, что берегу себя, но пара удачных моментов при игре на добивании, пара сэйвов подряд после пасов из-за ворот, несколько шпагатов заставят тренеров обратить на тебя внимание. Они увидят, что этот парень старается, делает все, чтобы не пропустить, и это хорошо.

Этот момент – единственное, что я изменил в своей игре по сравнению с тем, что было в «Оттаве». В НХЛ всего 62 вратаря. Я понял, что здесь нет места для тех, кто не выкладывается по полной».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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