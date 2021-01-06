Четыре проспекта «Флориды» – медалисты МЧМ. Никто из них еще не играл в НХЛ
Финал МЧМ-2021 – это противостояние вратарей. Девон Леви (Канада) встретился со Спенсером Найтом (США). Оба принадлежат «Флориде», которая забрала их на драфте НХЛ. У обоих почти нет перспектив в борьбе за место первого номера команды НХЛ, потому что там играет Сергей Бобровский. У него большая зарплата и длительный контракт.
18-летний защитник Каспер Пуутио – один из лидеров сборной Финляндии. Рядом с ним выходит финский капитан Антон Лунделл. Они оба тоже принадлежат «Флориде», которая уже порадовалась бронзовым медалям от финнов. Лунделл в матче против России оформил дубль, а потом сам вручал партнерам золотые медали.
Леви, Найт, Пуутио и Лунделл еще ни разу не играли в матчах НХЛ.
«Флорида» радовалась успехам Лунделла на МЧМ: «Наш парень».
Параллельно переключалась на битву вратарей:
И отвечала на вопрос от IIHf о том, сколько финалистов МЧМ ей принадлежат: «Предела не существует».
Даже с таким талантливым резервом «Флорида» обычно не попадает в плей-офф НХЛ. Последний раз она полноценно боролась за Кубок Стэнли в сезоне-2015/16, когда вылетела в первом раунде от «Айлендерс».
В прошлом сезоне «Флорида» вылетела от «Айлендерс» на стадии квалификации в измененном формате плей-офф. Между этими датами вообще туда не попадала.
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