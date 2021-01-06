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#МЧМ-2021 #Девон Леви #Канада U20 #США U20 #НХЛ #Хоккей #Спенсер Найт #Антон Лунделл #Каспер Пуутио #Финляндия U20 #Флорида Пантерз

Четыре проспекта «Флориды» – медалисты МЧМ. Никто из них еще не играл в НХЛ

9 часов назад
Александр Плеханов

Keystone Press Agency/Global Look Press

Финал МЧМ-2021 – это противостояние вратарей. Девон Леви (Канада) встретился со Спенсером Найтом (США). Оба принадлежат «Флориде», которая забрала их на драфте НХЛ. У обоих почти нет перспектив в борьбе за место первого номера команды НХЛ, потому что там играет Сергей Бобровский. У него большая зарплата и длительный контракт.

18-летний защитник Каспер Пуутио – один из лидеров сборной Финляндии. Рядом с ним выходит финский капитан Антон Лунделл. Они оба тоже принадлежат «Флориде», которая уже порадовалась бронзовым медалям от финнов. Лунделл в матче против России оформил дубль, а потом сам вручал партнерам золотые медали.

Леви, Найт, Пуутио и Лунделл еще ни разу не играли в матчах НХЛ.

«Флорида» радовалась успехам Лунделла на МЧМ: «Наш парень».

Параллельно переключалась на битву вратарей:

И отвечала на вопрос от IIHf о том, сколько финалистов МЧМ ей принадлежат: «Предела не существует».

Даже с таким талантливым резервом «Флорида» обычно не попадает в плей-офф НХЛ. Последний раз она полноценно боролась за Кубок Стэнли в сезоне-2015/16, когда вылетела в первом раунде от «Айлендерс»

В прошлом сезоне «Флорида» вылетела от «Айлендерс» на стадии квалификации в измененном формате плей-офф. Между этими датами вообще туда не попадала.

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#Канада U20
#США U20
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#Хоккей
#Спенсер Найт
#Антон Лунделл
#Каспер Пуутио
#Финляндия U20
#Флорида Пантерз