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#США U20 #Канада U20 #Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #Финляндия U20

США – победитель МЧМ-2021 🏆

7 часов назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная США U20 победила Канаду U20 (2:0) в финале МЧМ-2021. Третье место на турнире заняла Финляндия. Она разгромила Россию (4:1).

До этого американцы выигрывали турнир в 2017 году. Тогда они тоже играли в финале против Канады, которую обыграли в серии буллитов.

На МЧМ-2021 сборная США выиграла шесть из семи матчей. Единственное поражение было в матче против России (3:5).

Сборная США выиграла пятое золото МЧМ.

Россия не выигрывает золото МЧМ с 2011 года. Но без медалей оставалась только два раза

Вратарь Канады Леви только в финале МЧМ-2021 пропустил больше одной шайбы за матч

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