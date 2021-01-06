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США – победитель МЧМ-2021 🏆
7 часов назад
Сборная США U20 победила Канаду U20 (2:0) в финале МЧМ-2021. Третье место на турнире заняла Финляндия. Она разгромила Россию (4:1).
До этого американцы выигрывали турнир в 2017 году. Тогда они тоже играли в финале против Канады, которую обыграли в серии буллитов.
На МЧМ-2021 сборная США выиграла шесть из семи матчей. Единственное поражение было в матче против России (3:5).
Сборная США выиграла пятое золото МЧМ.
Россия не выигрывает золото МЧМ с 2011 года. Но без медалей оставалась только два раза
Вратарь Канады Леви только в финале МЧМ-2021 пропустил больше одной шайбы за матч
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