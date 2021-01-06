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#Девон Леви #Канада U20 #МЧМ-2021 #США U20 #Хоккей

Вратарь Канады Леви только в финале МЧМ-2021 пропустил больше одной шайбы за матч

8 часов назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная США U20 дважды забила Канаде U20 в финале МЧМ-2021. Для канадского вратаря Девона Леви это первый случай на турнире, когда он пропустил две шайбы.

До этого Леви провел три сухих матча, а еще в трех пропустил по одному голу. Еще одну шайбу сборная Германии забила запасному канадскому вратарю.

Девону Леви 19 лет. Для него это первый МЧМ в составе сборной Канады. Даже с таким результатом сборная Канады по-прежнему пропускает меньше всех на турнире.

Канада впервые пропустила в равных составах на МЧМ-2021. В финале

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