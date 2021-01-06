Девон Леви
МЧМ-2021
Хоккей
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Канада U20
Вратарь Канады Леви только в финале МЧМ-2021 пропустил больше одной шайбы за матч
8 часов назад
Сборная США U20 дважды забила Канаде U20 в финале МЧМ-2021. Для канадского вратаря Девона Леви это первый случай на турнире, когда он пропустил две шайбы.
До этого Леви провел три сухих матча, а еще в трех пропустил по одному голу. Еще одну шайбу сборная Германии забила запасному канадскому вратарю.
Девону Леви 19 лет. Для него это первый МЧМ в составе сборной Канады. Даже с таким результатом сборная Канады по-прежнему пропускает меньше всех на турнире.
Канада впервые пропустила в равных составах на МЧМ-2021. В финале
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