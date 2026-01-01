Девон Леви

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Хоккей
Три игрока сборной Канады вошли в символическую сборную МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021
#Тим Штюцле
Хоккей
Вратарь Канады Леви только в финале МЧМ-2021 пропустил больше одной шайбы за матч
#Девон Леви
Хоккей
Канада впервые пропустила в равных составах на МЧМ-2021. В финале
#Канада U20
Хоккей
Аскаров, Чистяков и Подколзин – лучшие игроки в составе России на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Вратарь Канады Леви сыграл третий сухой матч на МЧМ-2021. За весь турнир он пропустил три шайбы
#Девон Леви
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Четыре проспекта «Флориды» – медалисты МЧМ. Никто из них еще не играл в НХЛ
#МЧМ-2021
Победитель Кубка Стэнли вспомнил тренировку с 14-летним Леви. Тот отбил сотню бросков от игроков НХЛ
#Девон Леви
Вратарь Канады – герой МЧМ. Считался слабым и низким, попал в состав в последний момент
#Девон Леви
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