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Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021
6 часов назад
Сборная США U20 – победитель МЧМ-2021.
Тим Штюцле назван лучшим форвардом на МЧМ-2021. Топи Ниемела стал лучшим защитником. Девон Леви – лучший вратарь.
Штюцле – форвард сборной Германии U20. На турнире он провел пять матчей, в которых набрал десять очков. Сборная Германии вылетела в четвертьфинале, где проиграла России (1:2).
На клубном уровне Штюцле принадлежит «Оттаве».
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