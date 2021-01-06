Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021

Сборная США U20 – победитель МЧМ-2021.

Тим Штюцле назван лучшим форвардом на МЧМ-2021. Топи Ниемела стал лучшим защитником. Девон Леви – лучший вратарь.

Штюцле – форвард сборной Германии U20. На турнире он провел пять матчей, в которых набрал десять очков. Сборная Германии вылетела в четвертьфинале, где проиграла России (1:2).

На клубном уровне Штюцле принадлежит «Оттаве».

Зеграс назван MVP МЧМ-2021

Тревор Зеграс – лучший бомбардир МЧМ-2021