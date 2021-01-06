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#Тим Штюцле #Девон Леви #Канада U20 #МЧМ-2021 #США U20 #Хоккей #Германия U20 #Топи Ниемела #Финляндия U20

Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021

6 часов назад

www.imago-images.de/Global Look Press

Сборная США U20 – победитель МЧМ-2021

Тим Штюцле назван лучшим форвардом на МЧМ-2021. Топи Ниемела стал лучшим защитником. Девон Леви – лучший вратарь.

Штюцле – форвард сборной Германии U20. На турнире он провел пять матчей, в которых набрал десять очков. Сборная Германии вылетела в четвертьфинале, где проиграла России (1:2).

На клубном уровне Штюцле принадлежит «Оттаве».

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#США U20
#Хоккей
#Германия U20
#Топи Ниемела
#Финляндия U20