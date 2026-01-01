Германия U20

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Хоккей
Лучший форвард МЧМ-2021 дебютировал в НХЛ
#Тим Штюцле
Хоккей
Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021
#Тим Штюцле
Хоккей
Три игрока забили 13 из 15 голов сборной Германии на МЧМ-2021
#Германия U20
Хоккей
Форвард cборной России Афанасьев набрал очки в трех матчах подряд на МЧМ-2021
#Егор Афанасьев
Хоккей
Штюцле – один из трех лучших игроков Германии на МЧМ-2021
#Тим Штюцле
Хоккей
Башкиров – лучший игрок сборной России в игре с Германией
#Данил Башкиров
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Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов
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#МЧМ-2021
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На скамейке Германии висит свитер игрока, который сидит на карантине во время МЧМ
#МЧМ-2021
Все спорят из-за фамилии лидера Германии на МЧМ. У нее три варианта, легкий – ошибка
#Тим Штюцле
Сборная России потеряла игрока, который взбодрил ее на групповом этапе МЧМ
#Михаил Абрамов
В полуфинале МЧМ будет жеребьевка по рейтингу. Там Россия может сыграть с Канадой
#МЧМ-2021
Судья перед матчем Канады и Германии попросил всех повеселиться. Ну, повеселились – 16:2
#Канада U20
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