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Штюцле – один из трех лучших игроков Германии на МЧМ-2021
02 января, 23:07
Сборная Германии U20 вылетела из МЧМ-2021. В четвертьфинале она проиграла России (1:2).
Башкиров – лучший игрок сборной России в игре с Германией
Тремя лучшими игроками сборной Германии на турнире признаны:
Вратарь Флориан Бугль провел на турнире три матча. Игра с Россией стала единственной, которую он проиграл.
Защитник Марио Циммерманн – автор победного гола в игре против Словакии (4:3 ОТ). Из-за этой победы немцы обошли словаков в группе. Они набрали пять очков.
Тим Штюцле – главный бомбардир сборной Германии на МЧМ-2021. Он набрал 10 очков за пять матчей (5+5). Столько же имеет Джон-Джейсон Петерка, но у него на одну шайбу меньше (4+6).
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