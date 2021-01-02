Штюцле – один из трех лучших игроков Германии на МЧМ-2021

Сборная Германии U20 вылетела из МЧМ-2021. В четвертьфинале она проиграла России (1:2).

Башкиров – лучший игрок сборной России в игре с Германией

Тремя лучшими игроками сборной Германии на турнире признаны:

Вратарь Флориан Бугль провел на турнире три матча. Игра с Россией стала единственной, которую он проиграл.

Защитник Марио Циммерманн – автор победного гола в игре против Словакии (4:3 ОТ). Из-за этой победы немцы обошли словаков в группе. Они набрали пять очков.

Тим Штюцле – главный бомбардир сборной Германии на МЧМ-2021. Он набрал 10 очков за пять матчей (5+5). Столько же имеет Джон-Джейсон Петерка, но у него на одну шайбу меньше (4+6).

Сборная России – первый полуфиналист МЧМ-2021