Тим Штюцле
МЧМ-2021
Хоккей
Флориан Бугль
Марио Циммерманн
Россия U20
Германия U20
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#Тим Штюцле #МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #Германия U20 #Марио Циммерманн #Флориан Бугль

Штюцле – один из трех лучших игроков Германии на МЧМ-2021

02 января, 23:07

твиттер сборной Германии

Сборная Германии U20 вылетела из МЧМ-2021. В четвертьфинале она проиграла России (1:2).

Башкиров – лучший игрок сборной России в игре с Германией

Тремя лучшими игроками сборной Германии на турнире признаны:

  1. Флориан Бугль
  2. Тим Штюцле
  3. Марио Циммерманн

Вратарь Флориан Бугль провел на турнире три матча. Игра с Россией стала единственной, которую он проиграл.

Защитник Марио Циммерманн – автор победного гола в игре против Словакии (4:3 ОТ). Из-за этой победы немцы обошли словаков в группе. Они набрали пять очков.

Тим Штюцле – главный бомбардир сборной Германии на МЧМ-2021. Он набрал 10 очков за пять матчей (5+5). Столько же имеет Джон-Джейсон Петерка, но у него на одну шайбу меньше (4+6).

Сборная России – первый полуфиналист МЧМ-2021 

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