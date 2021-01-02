Сборная России – первый полуфиналист МЧМ-2021

Россия U20 победила Германию U20 в 1/4 финала МЧМ-2021. Счет матча – 2:1. Василий Пономарев и Данил Башкиров забросили шайбы в составе сборной России.

Россия первой из всех сборных вышла в полуфинал турнира. Три других четвертьфинала состоятся после этого матча.

Сборная Германии играла в четвертьфинале МЧМ впервые за всю историю. На групповом этапе она набрала пять очков и заняла третье место.

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