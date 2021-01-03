«Любэ» – главная группа для хоккеистов сборной России. Выходят под ее песни и поют сами

Форвард сборной России Василий Пономарев рассказывал о музыке после игры в 1/4 финала МЧМ-2021. Россия обыграла Германию (2:1), а Пономарев забросил первую шайбу в этом матче. В интервью Sport24 сказал: «Сейчас перед выходом на лед в раздевалке играет песня «Солдат» группы «Любэ».

Игру Россия – Германия команды начинали первыми из всех остальных участников плей-офф. По канадскому времени тогда было 10 утра. Слова из песни «Солдат» перед матчем получили новое мотивационное значение: «И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить. И чтобы не умирать».

Сборная России – первый полуфиналист МЧМ-2021