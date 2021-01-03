«Любэ» – главная группа для хоккеистов сборной России. Выходят под ее песни и поют сами
Форвард сборной России Василий Пономарев рассказывал о музыке после игры в 1/4 финала МЧМ-2021. Россия обыграла Германию (2:1), а Пономарев забросил первую шайбу в этом матче. В интервью Sport24 сказал: «Сейчас перед выходом на лед в раздевалке играет песня «Солдат» группы «Любэ».
Игру Россия – Германия команды начинали первыми из всех остальных участников плей-офф. По канадскому времени тогда было 10 утра. Слова из песни «Солдат» перед матчем получили новое мотивационное значение: «И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить. И чтобы не умирать».
Песня «Солдат» – часть альбома «Полустаночки» (2000). Николай Расторгуев тогда рассказывал: «Особо хочу выделить песню «Солдат». Она получилась сильной и по актуальности, и по энергетике, и по духу. «Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант, я верю в душу твою, солдат». В ней есть очень простые и несколько корявые фразы, но они достаточно точные».
«Афиша Daily» писала, что в альбоме «Полустаночки» группа «Любэ» балансирует между задушевной лирикой и военно-героической тематикой. Песня «Солдат» позже вошла в специальный тематический сборник военно-патриотических песен. Еще на нее был снят специальный клип с кадрами военной хроники.
23 февраля 2004 года песня «Солдат» прозвучала на концерте «Ребята нашего полка».
Александр Шаганов писал слова для этой песни, Игорь Матвиенко – музыку. Шаганов рассказывал о солдатской тематике: «9 мая и 23 февраля – это для нас святые праздники. И огромное уважение к людям, которые несут нелегкую воинскую службу. И среди моих близких друзей есть огромное количество офицеров. Это особые люди».
Капитан сборной России U20 Василий Подколзин показал музыкальный талант перед турниром. Тогда же объяснил, что раньше ходил в музыкальную школу. Его мама умеет играть на фортепиано. Вместе с другими игроками сборной Подколзин исполнил песню «Ты неси меня река» группы «Любэ». Таким видео сборная анонсировала выступление на МЧМ-2021.
В твиттере фанаты просили песню «Солдат» у команды ВХЛ «СКА-Нева» перед 23 февраля в 2018-м. Во время домашнего этапа Евротура взрослая сборная России отмечала голы под песни «Любэ». Они играли во время матчей еще в 2019-м.
«Любэ» играет не только у хоккеистов. Футболист «Ростова» Данил Глебов рассказывал в интервью Sports.ru, что тоже слушает разные песни группы перед матчами. В 1997 году группа «Любэ» выпустила песню «Футбол». Там Николай Расторгуев признался в любви к футболу.