Василий Пономарев

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Хоккей
Пять игроков из состава России на МЧМ-2022 играли на прошлом турнире
#Россия U20
Хоккей
Пономарев – автор первого гола России в плей-офф МЧМ. Он же забил первым в группе
#Василий Пономарев
Хоккей
Василий Пономарев – лучший игрок сборной России в игре против США
#Василий Пономарев
Хоккей
Сборная России обыграла США на МЧМ-2021. Пономарев забил дважды
#МЧМ-2021
Хоккей
Пономарев – автор первого гола России на МЧМ-2021
#Василий Пономарев
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13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
«Любэ» – главная группа для хоккеистов сборной России. Выходят под ее песни и поют сами
#Россия U20
Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги
#Россия U20
Лучше узнаем Пономарева – неожиданного лидера России. Он привез на МЧМ чемодан с книгами
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#Василий Пономарев
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