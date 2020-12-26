Василий Пономарев – лучший игрок сборной России в игре против США

Россия U20 обыграла США U20 (5:3) в матче МЧМ-2021. Василий Пономарев забросил две шайбы. Он стал лучшим игроком матча в составе сборной России.

Пономарев принадлежит «Каролине», но в НХЛ еще не играл. Пока он выступает за «Шоуиниган» в юниорской лиге Квебека. Пономареву 18 лет.

Лучшим игроком матча в составе сборной США стал капитан Кэм Йорк. Россия в этой игре прервала серию из пяти поражений подряд от США на МЧМ.

Полный календарь МЧМ-2021 по хоккею