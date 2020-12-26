Василий Пономарев
МЧМ-2021
Хоккей
Кэм Йорк
Россия U20
США U20
Василий Пономарев – лучший игрок сборной России в игре против США
час назад
Россия U20 обыграла США U20 (5:3) в матче МЧМ-2021. Василий Пономарев забросил две шайбы. Он стал лучшим игроком матча в составе сборной России.
Пономарев принадлежит «Каролине», но в НХЛ еще не играл. Пока он выступает за «Шоуиниган» в юниорской лиге Квебека. Пономареву 18 лет.
Лучшим игроком матча в составе сборной США стал капитан Кэм Йорк. Россия в этой игре прервала серию из пяти поражений подряд от США на МЧМ.
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