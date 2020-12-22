МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
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#МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей

Полный календарь МЧМ-2021 по хоккею

4 часа назад

www.imago-images.de/Global Look Press

МЧМ-2021 пройдет в канадском Эдмонтоне. Даты проведения турнира: 25 декабря – 6 января. На молодежном чемпионате мира выступят десять сборных, которые поделены на две группы.

Все сборные – U20. Россия попала в группу В, где сыграет с США, Швецией, Чехией и Австрией. Состав группы A: Канада, Швейцария, Финляндия, Словакия, Германия.

Где смотреть молодежный чемпионат мира по хоккею

Состав сборной России на турнир:

Расписание матчей группового этапа:

  • 25.12.2020, 22:00. Швейцария – Словакия
  • 26.12.2020, 02:00. Германия – Финляндия
  • 26.12.2020, 05:30. РоссияСША
  • 26.12.2020, 22:00. Швеция – Чехия
  • 27.12.2020, 02:00. Германия – Канада
  • 27.12.2020, 05:30. США – Австрия
  • 27.12.2020, 22:00. Финляндия – Швейцария
  • 28.12.2020, 02:00. Словакия – Канада
  • 28.12.2020, 05:30. Чехия – Россия
  • 29.12.2020, 02:00. Австрия – Швеция
  • 29.12.2020, 05:30. Словакия – Германия
  • 29.12.2020, 22:00. США – Чехия
  • 30.12.2020, 02:00. Канада – Швейцария
  • 30.12.2020, 05:30. Австрия – Россия
  • 30.12.2020, 22:00. Финляндия – Словакия
  • 31.12.2020, 02:00. Швейцария – Германия
  • 31.12.2020, 05:30. Россия – Швеция
  • 31.12.2020, 22:00. Чехия – Австрия
  • 01.01.2021, 02:00. Канада – Финляндия
  • 01.01.2021, 05:30. Швеция – США

В плей-офф выходят четыре команды из каждой группы. Четвертьфиналы состоятся 2-3 января, полуфиналы – 4-5 января. Финал пройдет 6 января в 05:30 по московскому времени. Перед этим в 01:30 состоится матч за третье место.

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