Полный календарь МЧМ-2021 по хоккею

МЧМ-2021 пройдет в канадском Эдмонтоне. Даты проведения турнира: 25 декабря – 6 января. На молодежном чемпионате мира выступят десять сборных, которые поделены на две группы.

Все сборные – U20. Россия попала в группу В, где сыграет с США, Швецией, Чехией и Австрией. Состав группы A: Канада, Швейцария, Финляндия, Словакия, Германия.

Где смотреть молодежный чемпионат мира по хоккею

Состав сборной России на турнир: