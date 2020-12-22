МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
Полный календарь МЧМ-2021 по хоккею
4 часа назад
МЧМ-2021 пройдет в канадском Эдмонтоне. Даты проведения турнира: 25 декабря – 6 января. На молодежном чемпионате мира выступят десять сборных, которые поделены на две группы.
Все сборные – U20. Россия попала в группу В, где сыграет с США, Швецией, Чехией и Австрией. Состав группы A: Канада, Швейцария, Финляндия, Словакия, Германия.
Где смотреть молодежный чемпионат мира по хоккею
Состав сборной России на турнир:
Расписание матчей группового этапа:
- 25.12.2020, 22:00. Швейцария – Словакия
- 26.12.2020, 02:00. Германия – Финляндия
- 26.12.2020, 05:30. Россия – США
- 26.12.2020, 22:00. Швеция – Чехия
- 27.12.2020, 02:00. Германия – Канада
- 27.12.2020, 05:30. США – Австрия
- 27.12.2020, 22:00. Финляндия – Швейцария
- 28.12.2020, 02:00. Словакия – Канада
- 28.12.2020, 05:30. Чехия – Россия
- 29.12.2020, 02:00. Австрия – Швеция
- 29.12.2020, 05:30. Словакия – Германия
- 29.12.2020, 22:00. США – Чехия
- 30.12.2020, 02:00. Канада – Швейцария
- 30.12.2020, 05:30. Австрия – Россия
- 30.12.2020, 22:00. Финляндия – Словакия
- 31.12.2020, 02:00. Швейцария – Германия
- 31.12.2020, 05:30. Россия – Швеция
- 31.12.2020, 22:00. Чехия – Австрия
- 01.01.2021, 02:00. Канада – Финляндия
- 01.01.2021, 05:30. Швеция – США
В плей-офф выходят четыре команды из каждой группы. Четвертьфиналы состоятся 2-3 января, полуфиналы – 4-5 января. Финал пройдет 6 января в 05:30 по московскому времени. Перед этим в 01:30 состоится матч за третье место.
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