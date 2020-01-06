Канада победила на МЧМ через замену вратаря. Сразу после 0:6 от России

Россия проиграла Канаде (3:4) в финале молодежного чемпионата мира. Матч с закрученной историей включил сразу несколько героев. Это и канадский капитан, который сравнял счет в середине третьего периода. Это и Никита Александров, попавший в протокол в каждом матче на турнире. Выделился там и 19-летний вратарь Джоэл Хофер. Он прошел путь от запасного голкипера до лучшего вратаря МЧМ .

Канада стартовала на турнире с Нико Доусом в воротах. Доусу тоже 19 лет – и его выбрали основным голкипером. В первой игре против США Доус пустил четыре шайбы, но канадцы все равно затащили игру со счетом 6:4. Дальше был матч против России, где Доуса поменяли после четвертой шайбы. Так у него получилось восемь пропущенных шайб за четыре полных периода. Больше в канадских воротах Доус не появлялся.

В игре России и Канады на групповом этапе выход Хофера особо никто не заметил. Все обсуждали результат матча, травму канадца Лафренье и дальнейшие перспективы после такого исхода. Джоэл Хофер вышел на замену вместо Нико Доуса, пропустил от россиян две шайбы, но дальше вцепился в роль первого вратаря. С первых минут он впервые появился на площадке именно после матча с Россией.