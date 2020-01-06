Канада победила на МЧМ через замену вратаря. Сразу после 0:6 от России
Россия проиграла Канаде (3:4) в финале молодежного чемпионата мира. Матч с закрученной историей включил сразу несколько героев. Это и канадский капитан, который сравнял счет в середине третьего периода. Это и Никита Александров, попавший в протокол в каждом матче на турнире. Выделился там и 19-летний вратарь Джоэл Хофер. Он прошел путь от запасного голкипера до лучшего вратаря МЧМ.
Канада стартовала на турнире с Нико Доусом в воротах. Доусу тоже 19 лет – и его выбрали основным голкипером. В первой игре против США Доус пустил четыре шайбы, но канадцы все равно затащили игру со счетом 6:4. Дальше был матч против России, где Доуса поменяли после четвертой шайбы. Так у него получилось восемь пропущенных шайб за четыре полных периода. Больше в канадских воротах Доус не появлялся.
В игре России и Канады на групповом этапе выход Хофера особо никто не заметил. Все обсуждали результат матча, травму канадца Лафренье и дальнейшие перспективы после такого исхода. Джоэл Хофер вышел на замену вместо Нико Доуса, пропустил от россиян две шайбы, но дальше вцепился в роль первого вратаря. С первых минут он впервые появился на площадке именно после матча с Россией.
Замена в канадских воротах получилась показательной хотя бы по количеству пропущенных шайб в других встречах турнира. В играх с Германией, Чехией, Словакией и Финляндией канадцы пропустили всего четыре шайбы. Добавьте к этому три гола в финале – уже семь. Даже если плюсуем Хоферу две шайбы после того выхода на замену, то все равно получается только девять.
Всего на МЧМ Канада провела семь матчей. Краткая вратарская статистика выглядит так (Доусу и Хоферу засчитываем один общий матч с Россией):
- Нико Доус: 2 матча, 4 периода, 8 пропущенных шайб.
- Джоэл Хофер: 6 матчей, 20 периодов, 9 пропущенных шайб.
На драфте 2018 года Хофера в четвертом раунде выбрал «Сент-Луис». До НХЛ ему пока далеко, зато лиге WHL Хофер прилично выглядит в команде «Портленд Винтерхокс» (только 4 поражения за 27 матчей). Джоэл Хофер вырос в Виннипеге, где его до сих пор вспоминают большим талантом. «Он был лучшим вратарем, которого я тренировал», – говорил Майк Морден, бывший тренер Хофера.
По всей карьере все не так однозначно. Признание через упорный труд и использование шансов – характеристика всего пути Хофера. В межсезонье с ним занимается Даниэль Фергюсон. CBN получил от него вот такую характеристику Хофера: не всегда был лучшим, исключался с просмотров, но постоянно работал над собой. «Он продолжил, зная, что талант и упорство приведут его сюда», – рассказал Фергюсон.
Признание Хофера последовательно росло от каждой новой игры. В конце полуфинального матча с Финляндией (5:0) канадские фанаты скандировали фамилию вратаря. Это мотивировало Канаду внимательнее сыграть у собственных ворот даже при разгромном счете. Так Хофер впервые на МЧМ выдал сухой матч, а после свистка назвал все это каким-то сюрреализмом.
В финале Канаду тащил уже сам Хофер. Нулевой счет до середины матча держали именно вратари обеих сборных. Всего Хофер отбил 35 бросков и остался героем игры даже при трех пропущенных шайбах. Зайдите в твиттер Федерации хоккея России – там много грусти в текстовой трансляции матча с частым упоминанием действий Хофера (особенно в первой половине).
Так получилось, что у России на МЧМ тоже была вратарская драма. Амир Мифтахов полностью отыграл оба матча с Канадой, но в них он выходил на фоне неуверенной игры Ярослава Аскарова в предыдущих играх. В финале Мифтахов тоже вытащил несколько серьезных моментов, но пропустил на одну шайбу больше. Личное противостояние вратарей канадец Джоэл Хофер все-таки выиграл.