Россию чуть не обыграл швед из «Торонто». В прошлых матчах его били из-за хорошей игры
До игры против России (4:5, ОТ) сборная Швеции ни разу не проиграла на МЧМ. 19-летний Расмус Сандин – один из лидеров этой команды по всему турниру. Хотя разгонялся он постепенно. На групповом этапе у Сандина набралось три ассиста за четыре игры. В четвертьфинальной встрече против Чехии он отдал две передачи. Потом случился удивительный для Сандина матч против России.
Швеция забросила четыре шайбы – в каждой из них поучаствовал Расмус Сандин. Напоминаем: номинально он играет в обороне. Постоянными подключениями Сандин наработал на четыре очка (2+2):
- Автор первого гола.
- Ассист во втором.
- Автор третьего гола.
- Ассист в четвертом.
Вот так уже через 20 секунд после начала матча Сандин снес бутылку в воротах Аскарова:
Да, именно после результативных действий Сандина вратарь России Аскаров отправился в запас. Для шведов такая игра Сандина была хорошим итогом после четвертьфинального матча. В игре с Чехией команда выиграла со счетом 5:0, а чешские хоккеисты даже при таком счете дважды умышленно били Сандина – целились по запястью. Так Швецию чуть не оставили без одного из ключевых игроков.
«У него все хорошо, но, конечно, это больно. Сейчас это есть во всех новостях. Невозможно скрыть, что его там били. С самого начала игры мы чувствовали, что чехи снова целятся в его запястье. Наши игроки обсуждали это с рефери, и это продолжалось. Мы ожидали этого – оно и произошло. Но мы идем дальше», – рассказывал шведский доктор Райан Алленби.
Сандина выбивали из игры не только чешские хоккеисты. После матча против Словакии он уже рассказывал о подобных столкновениях, где едва избежал травмы. «Может, мне немного больно, но все не так уж и плохо. Становится лучше. У нас действительно хорошая медицинская команда, которая мне помогает. Пока все идет хорошо», – объяснял Сандин. После Словакии ему даже делали рентгеновский снимок.
В 2018 году Расмус Сандин вышел на драфт НХЛ. Там его взял «Торонто» под общим 29-м номером. Уже сейчас понятно, что с Сандином в «Торонто» угадали. Пусть к основному составу его и подводят постепенно. В НХЛ Сандин отыграл шесть матчей, где отдал два ассиста. Из первых номеров того драфта лучше показатели только у 13-ти игроков, но половина из них опережает Сандина всего на несколько игр.
«Торонто» без проблем отпустил Сандина на молодежный чемпионат мира. Там ему пожелали занять второе место (сразу после канадцев). «Повеселись и вернись с серебряной медалью», – так передал слова тренеров «Торонто» сам Сандин. Со вторым местом уже не получилось. После игры с Россией Сандин лаконично прокомментировал результат с совершенно другим настроением: «Дерьмо».