Россию чуть не обыграл швед из «Торонто». В прошлых матчах его били из-за хорошей игры

До игры против России (4:5, ОТ) сборная Швеции ни разу не проиграла на МЧМ. 19-летний Расмус Сандин – один из лидеров этой команды по всему турниру. Хотя разгонялся он постепенно. На групповом этапе у Сандина набралось три ассиста за четыре игры. В четвертьфинальной встрече против Чехии он отдал две передачи. Потом случился удивительный для Сандина матч против России.

Швеция забросила четыре шайбы – в каждой из них поучаствовал Расмус Сандин. Напоминаем: номинально он играет в обороне. Постоянными подключениями Сандин наработал на четыре очка (2+2):

Автор первого гола.

Ассист во втором.

Автор третьего гола.

Ассист в четвертом.

Вот так уже через 20 секунд после начала матча Сандин снес бутылку в воротах Аскарова: