Торонто (х)

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Хоккей
Семенов вернулся из НХЛ в «Авангард» спустя полгода. «Торонто» выставил его на драфт отказов после трех игр
#Авангард
Хоккей
«Баффало» станет первым клубом США, сыгравшим в «Классике наследия». Раньше в ней участвовали только команды Канады
#НХЛ
Хоккей
Мэр Торонто поднял в городе флаг «Монреаля». Он ставил на победу «Торонто» в серии плей-офф НХЛ, но проиграл пари
#НХЛ
Хоккей
«Торонто» снова вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ. Он не выходил во второй раунд с 2004 года
#Торонто (х)
Хоккей
41-летний Торнтон стал самым возрастным игроком «Торонто», набравшим очки в плей-офф НХЛ
#Джо Торнтон
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
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У хоккеиста Амирова обнаружена опухоль мозга. Все вскрылось из-за сотрясения, хотя в январе он еще играл в КХЛ
#Родион Амиров
За Россию сыграет форвард с тремя матчами в сезоне НХЛ. От него отказался клуб, но сборная рассматривает в олимпийский состав
#Кирилл Семенов
Звезда НХЛ Мэттьюс сбрил усы, которые все обсуждали несколько лет. Это итог акции на 134 тысячи долларов 🪒
#Остон Мэттьюс
Трансфер года в русском хоккее: Гусев вернулся из НХЛ в СКА. Почему это случилось и что это значит для всех
#Никита Гусев
В НХЛ канадцев в два раза больше, чем американцев. И это большой кризис канадцев. Что-что?
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#НХЛ
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Невероятный дебютант НХЛ: 42-летний парень из АХЛ, который работает ледоукладчиком
#Каролина
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