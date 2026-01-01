Торонто (х)

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Хоккей
Семенов вернулся из НХЛ в «Авангард» спустя полгода. «Торонто» выставил его на драфт отказов после трех игр
#Авангард
Хоккей
«Баффало» станет первым клубом США, сыгравшим в «Классике наследия». Раньше в ней участвовали только команды Канады
#НХЛ
Хоккей
Мэр Торонто поднял в городе флаг «Монреаля». Он ставил на победу «Торонто» в серии плей-офф НХЛ, но проиграл пари
#НХЛ
Хоккей
«Торонто» снова вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ. Он не выходил во второй раунд с 2004 года
#Торонто (х)
Хоккей
41-летний Торнтон стал самым возрастным игроком «Торонто», набравшим очки в плей-офф НХЛ
#Джо Торнтон
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Остон Мэттьюс – первый американец в истории НХЛ с 30+ голами в каждом из первых пяти сезонов
#Остон Мэттьюс
Хоккей
«Оттава» отыгралась со счета 1:5. И выиграла у «Торонто» в овертайме
#НХЛ
Хоккей
Стартовые матчи НХЛ сезона-2020/21 установили рекорд по числу телезрителей в США и в Канаде
#НХЛ
Хоккей
Из «Йокерита» ушел лучший бомбардир среди защитников
#Микко Лехтонен
Хоккей
Михеев и «Торонто» договорились по новому контракту без помощи арбитража
#Илья Михеев
Хоккей
Торнтон подписал контракт с «Торонто» в 41 год. Перед этим – бесплатная аренда в «Давос»
#Джо Торнтон
Хоккей
Вратарь-рекордсмен Билялов останется в «Ак Барсе» еще на два года, хотя им интересовались в НХЛ
#Тимур Билялов
Хоккей
Хоккеисты Барабанов и Денисенко проведут следующий сезон в НХЛ
#НХЛ
Хоккей
В НХЛ дебютировал еще один русский хоккеист. И сразу забил
#Егор Коршков
Хоккей
Михеев не попал в состав сборной России на ЧМ-2019. В этот же день он подписал контракт с «Торонто»
#Илья Михеев
Хоккей
Российский вратарь Георгиев повторил рекорд «Рейнджерс», который держался 51 год
#НХЛ