НХЛ
Александр Георгиев
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто (х)
Российский вратарь Георгиев повторил рекорд «Рейнджерс», который держался 51 год
24 марта 2019, 11:29
«Рейнджерс» обыграли «Торонто» (2:1, ОТ), а в матче отметились сразу двое россиян. Павел Бучневич забросил 18-ю шайбу в сезоне, голкипер Александр Георгиев отразил 44 броска.
Георгиева признали второй звездой матча, а количество спасений сделало его рекордсменом.
11 февраля Георгиев уже играл в матче с «Торонто» (4:1). Тогда он тоже пропустил одну шайбу, но сделал 55 сейвов.
С сезона-1967/68 вратари «Рейнджерс» не отбивали более 40 бросков в двух победных матчах против одного соперника за один год.
В этом сезоне Георгиев сыграл уже в 28 встречах, но только в одной из них не пропустил.
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