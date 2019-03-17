Конор взбодрил НХЛ: вбросил шайбу, наорал на игроков, мотивировал на празднование

Сейчас вы скажете, что НХЛ берет пример с КХЛ. Это у нас на арене «Авангарда» падал Жозе Моуринью, который вообще не имеет отношения к шайбе. Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор тоже не привык играть в хоккей, зато всегда был прекрасным мотиватором.

В НХЛ его позвали на матч «Бостона» и «Коламбуса». Все из-за вечера ирландского наследия, который проводили перед днем святого Патрика. Этот праздник отмечают 17 марта, но Конор совместил полезное мероприятие с приятными эмоциями.

Макгрегор произвел символическое вбрасывание, а перед игрой зашел в раздевалку «Бостона». Они просто не могли проиграть после такой эмоциональной речи.