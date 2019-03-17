Конор взбодрил НХЛ: вбросил шайбу, наорал на игроков, мотивировал на празднование
Сейчас вы скажете, что НХЛ берет пример с КХЛ. Это у нас на арене «Авангарда» падал Жозе Моуринью, который вообще не имеет отношения к шайбе. Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор тоже не привык играть в хоккей, зато всегда был прекрасным мотиватором.
В НХЛ его позвали на матч «Бостона» и «Коламбуса». Все из-за вечера ирландского наследия, который проводили перед днем святого Патрика. Этот праздник отмечают 17 марта, но Конор совместил полезное мероприятие с приятными эмоциями.
Макгрегор произвел символическое вбрасывание, а перед игрой зашел в раздевалку «Бостона». Они просто не могли проиграть после такой эмоциональной речи.
Даже банальные слова про силу, мощь и успех в исполнении Конора звучали грозно.
«Когда я говорю «Бостон», вы отвечаете – «сила». Запомните, сила в единстве. Все должны поддерживать друг друга. Посмотрите по сторонам – вы бьетесь за этих людей. Желаю вам лучшего, ребята. Вперед, «Бостон»!
Кто капитан? Возьми эту шайбу, когда я проведу вбрасывание. Шайба твоя, стадион твой! Кто тут любит подраться? Все! Вы бойцы! Вы победители! Размажьте их и не берите в плен! Вперед, «Бостон»!» – выдал Конор.
Во время матча сам Макгрегор пугался шайбы, которая попадала в защитное стекло. Хоккей он смотрел с интересом, но даже это превратилось в шоу.
Мотивированному «Бостону» приход Макгрегора пригодился. Перед матчем с «Коламбусом» у «Бостона» было три поражения подряд. Здесь – победа в овертайме (2:1).
Автор победного броска Брэд Маршанд выплеснул эмоции через походку Макгрегора. «Я не выиграл пояс, как Конор, но думаю, что перебил его легендарную походку. Нет?» – спросил Маршанд после матча.
Закончим очередным сравнением с КХЛ. На матчах СКА и «Локомотива» в этом плей-офф выступали фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Они тоже вбрасывали шайбу и желали удачи хозяевам площадки. Согласитесь: выглядит красиво, но не так весело.