Видите везде споры про Туктамышеву и Медведеву? Объясняем, что сейчас творится в фигурке
На чемпионат мира по фигурному катанию едут Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. Первая – чемпионка Европы, вторая – серебряный призер. Дальше без престижных трофеев, потому что Олимпиада прошла уже год назад (там Загитова победила, Медведева была второй).
Распределение мест на ЧМ необычно определялось голосованием тренерского совета федерации. За третью строчку в заявке спорили Медведева, Туктамышева и Константинова. Спора могло не быть вообще, но Станислава Константинова провалила короткую программу на чемпионате Европы и вернулась без медалей. Место подвисло – за него и боролись.
Сейчас вокруг много жестокости по отношению ко всем. Фигуристки получают от персональных фанатов соперниц, эксперты – от нейтральных зрителей и тех же объединившихся болельщиков, федерация – вообще от всех. Жестят так, что страшно приводить цитаты. Все это стало итогом великой конкуренции, которая в следующем сезоне станет еще серьезнее.
Почему все так бесятся?
Когда возникла спорная ситуация, не нашлись четко прописанные критерии отбора. Их просто нет, а все определялось на ходу и уже во время сезона. Федерация не была готова к победе Медведевой на Кубке России – именно его так неожиданно выделили главным стартом перед ЧМ. Морально к ней не готовы вообще все.
Реальная проблема задевает еще глубже: Россия не привыкла к такой сильной конкуренции внутри страны. Только осознают ее и зрители, поэтому спорят так, будто здесь уже соревнуются фигуристки из разных государств.
За фигурным катанием в некоторые моменты следить намного интереснее, чем за любым видом спорта. Здесь конкуренция, скандалы и много интриг. Но есть и другая сторона – жестокость реакции на итоги чего-то важного. Особенно в момент, когда все вообще не так однозначно, как можно подумать. Смотрите сами.
Почему едет Медведева?
Потому что выиграла Кубок России – турнир, который номинально определял обладателя оставшегося места в заявке. Правда, у него всегда была одна проблема: так же отобралась только Анна Погорилая в 2014-м, а в остальное время результаты никогда не учитывались при определении заявки. В этом просто не было надобности.
Теперь все поменялось из-за сложностей с выбором. Туктамышева переболела воспалением легких, поэтому ее надо было лишний раз проверить. Медведева падала и проваливалась весь сезон, а сейчас могла хотя бы порадовать зрителей и что-то доказать самой себе.
Она приехала и хорошо откатала там, где это было необходимо больше всего. Медведева хотела попасть на ЧМ даже тогда, когда в нее перестали верить. От себя она сделала все, дальше решали уже другие люди. От этого уже не так важны чистые аксели и другие технические элементы.
Сейчас кажется, что все определили эмоции от прошлого образа и сухой результат последнего турнира.
Почему могли взять Туктамышеву?
В первой половине сезона Елизавета рвала почти всех. Она попала в финал Гран-при и взяла там третье место (после японки Кихиры и Загитовой). Такой результат вроде бы гарантировал хотя бы одно крупное соревнование, но случилась та самая болезнь.
Чемпионат России Туктамышева пропустила, поэтому логично не поехала на Европу. Здесь все нормально и адекватно. Медведева на ЧР показала только седьмой результат (исключая юниорок, лучшей из ее конкуренток была Константинова), поэтому тоже никуда не ездила.
После Кубка России сложилась неадекватная ситуация: Туктамышева проиграла Медведевой чуть меньше двух баллов. Теперь получается, этот результат приравняли, а потом и поставили выше итогов Гран-при, где Елизавета обыгрывала мировых конкуренток.
Из-за этого было голосование?
Я бы сравнил итоговый выбор с финалом ЛЧ-1999 («МЮ» – «Бавария» – 2:1). Одна команда уже празднует победу, но потом все уравнивается и трофей уходит к сопернику. Туктамышева в такой ситуации была успокоившейся «Баварией» с авторитетным тренером Мишиным за спиной, Медведева – «МЮ», который включился в конце.
Второе место Туктамышевой поставило под сомнение то, что прогнозировалось заранее. Поэтому федерация поступила честно хотя бы по отношению к самой себе. Голосовали 27 членов тренерского совета, за Медведеву высказались 19. Как бы Туктамышева и ее фанаты сейчас не бесились, именно такой фактический итог выглядит правильным. На бумаге он справедлив максимально.
Что в голове у автора этого текста?
Совершенно непопулярная позиция. Я смотрю фигурное катание так: целеустремленные девушки исполняют великие постановки, переступают через себя, посвящают всю жизнь льду и самосовершенствованию. За это их нужно хотя бы уважать.
Лизу я впервые встретил в питерском торговом центре, где она раздавала автографы. С того момента прошло уже три года: тогда Туктамышева скромно подписывала карточки и фотографировалась с каждым желающим. У нее еще не было громкого твиттера, программ с сексуальным оттенком и авторитетного преображения. В этом сезоне Елизавета рвала на характере – он цеплял зрителя и давал максимально заслуженный результат.
Женю любила вся страна и убивала любовью весь прошлый сезон. Теперь на Кубке России не было даже ее тренера Орсера, а Медведева преобразилась и будто стала все тем же лицом России. Она обыграла Туктамышеву одним стартом, пусть и не обошлось без падений.
Станислава почти не оставила себе шансов на ЧМ всего одним европейским прокатом. На Кубке России она тоже осталась четвертой. Победа над конкурентками на ЧР – хорошо, но это гарантировало только Европу. Константинову в такой ситуации жалко, а спортивный принцип не изменить. Хотя какие-то моменты она очень хотела бы перекатать и опять боролась тогда, когда многие могли бы уже просто смотреть сериалы в отпуске.
Почему нам пора успокоиться?
Сразу определимся: Медведева не виновата в том, что выбрали именно ее. Туктамышева еще меньше виновата, что пролетела мимо. Константинова такая, что на крупных соревнованиях зажигает только в произвольной программе. Они все старались и все достойны, но могли выбрать только одну.
Любой исход любого голосования закончился бы интернет-войной, потому что мы сами это допустили. Мы не пресекли разделение страны еще год назад, когда фанаты мочили друг друга в социальных сетях и сделали противостояние Медведевой и Загитовой каким-то турецким дерби.
Фигурное катание – это не футбол. Здесь каждый заслуживает поездку на самое престижное соревнование. Особенно сейчас. Особенно, когда в России появилось очень много сильных тренеров и более-менее равных девушек в одиночном катании. Менять нужно только собственное отношение к спортсменкам, а не ругать и оскорблять каждого вокруг себя.
Они все старались максимально и работали на то, чтобы весной откатать ЧМ. Но программы покажут всего три.