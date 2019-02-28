Видите везде споры про Туктамышеву и Медведеву? Объясняем, что сейчас творится в фигурке

На чемпионат мира по фигурному катанию едут Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. Первая – чемпионка Европы, вторая – серебряный призер. Дальше без престижных трофеев, потому что Олимпиада прошла уже год назад (там Загитова победила, Медведева была второй).

Распределение мест на ЧМ необычно определялось голосованием тренерского совета федерации. За третью строчку в заявке спорили Медведева, Туктамышева и Константинова. Спора могло не быть вообще, но Станислава Константинова провалила короткую программу на чемпионате Европы и вернулась без медалей. Место подвисло – за него и боролись.

Сейчас вокруг много жестокости по отношению ко всем. Фигуристки получают от персональных фанатов соперниц, эксперты – от нейтральных зрителей и тех же объединившихся болельщиков, федерация – вообще от всех. Жестят так, что страшно приводить цитаты. Все это стало итогом великой конкуренции, которая в следующем сезоне станет еще серьезнее.

Почему все так бесятся?

Когда возникла спорная ситуация, не нашлись четко прописанные критерии отбора. Их просто нет, а все определялось на ходу и уже во время сезона. Федерация не была готова к победе Медведевой на Кубке России – именно его так неожиданно выделили главным стартом перед ЧМ. Морально к ней не готовы вообще все.

Реальная проблема задевает еще глубже: Россия не привыкла к такой сильной конкуренции внутри страны. Только осознают ее и зрители, поэтому спорят так, будто здесь уже соревнуются фигуристки из разных государств.

За фигурным катанием в некоторые моменты следить намного интереснее, чем за любым видом спорта. Здесь конкуренция, скандалы и много интриг. Но есть и другая сторона – жестокость реакции на итоги чего-то важного. Особенно в момент, когда все вообще не так однозначно, как можно подумать. Смотрите сами.

Почему едет Медведева?

Потому что выиграла Кубок России – турнир, который номинально определял обладателя оставшегося места в заявке. Правда, у него всегда была одна проблема: так же отобралась только Анна Погорилая в 2014-м, а в остальное время результаты никогда не учитывались при определении заявки. В этом просто не было надобности.

Теперь все поменялось из-за сложностей с выбором. Туктамышева переболела воспалением легких, поэтому ее надо было лишний раз проверить. Медведева падала и проваливалась весь сезон, а сейчас могла хотя бы порадовать зрителей и что-то доказать самой себе.