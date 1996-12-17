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Фигурное катание
Спортсмен
Елизавета Туктамышева
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Елизавета Туктамышева
Дата рождения
17 декабря 1996 г.
Достижения
Чемпионка мира 2015 г.
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