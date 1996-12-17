Елизавета Туктамышева

Дата рождения
17 декабря 1996 г.
Достижения
Чемпионка мира 2015 г.
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Последние новости
Фигурное катание
Туктамышева вошла в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания. Оно обошла Загитову и Медведеву в голосовании
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Туктамышева 14-й раз выступила на чемпионате России и стала рекордсменкой женского одиночного катания
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Туктамышева не попадает в тройку призеров на чемпионате России по фигурному катанию с сезона-2014/15
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Валиева выступит первой в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию. Щербакова получила десятый номер
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на женские соревнования, 24-25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начало короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
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Материалы
Почему на взрослом ЧР-2022 выступали фигуристки-юниорки младше 15 лет. Они лучше Туктамышевой, но на Олимпиаду не попадут
#фигурное катание
Туктамышева получила в подарок собственный портрет – прямо из рук тренера Мишина 👑
#Елизавета Туктамышева
Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
#фигурное катание
Фигурное катание готовится к важнейшей реформе правил: запрет на 15-летних участниц на взрослом уровне. Россия выступает против
#фигурное катание
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
#фигурное катание
Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут
#фигурное катание
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