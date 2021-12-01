Фигурное катание готовится к важнейшей реформе правил: запрет на 15-летних участниц на взрослом уровне. Россия выступает против

В июне 2022 года в Таиланде состоится конгресс Международного союза конькобежцев. На нем будут обсуждаться спортивные вопросы и изменения регламентов. Ключевая проблема – возрастной ценз. «Матч ТВ» пишет, что вопрос вынесен на рассмотрение. Норвежская ассоциация конькобежцев подтвердила «Матч ТВ» – увеличение возрастного ценза продвигает она.

В чем суть:

🧷 Сейчас в фигурном катании допускается участие во взрослых соревнованиях с 15 лет. Камила Валиева уже в этом возрасте устанавливает взрослые мировые рекорды.

🧷 Норвегия предлагает увеличение возрастного ценза во всех дисциплинах ISU. Для фигурного катания оно такое: 17 лет – для мужчин и женщин, 16 лет – для пар и дуэтов.

🧷 Если правила примут, они заработают со старта сезона-2023/24. Если 15-летний фигурист поучаствует на топ-турнирах в 2023 году, то он будет допущен к следующему сезону.

🧷 Это не первое предложение Норвегии. Впервые она сделала его еще в 2019-м, но проведению конгресса помешала пандемия. Сейчас – повторный запрос.