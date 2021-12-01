Фигурное катание готовится к важнейшей реформе правил: запрет на 15-летних участниц на взрослом уровне. Россия выступает против
В июне 2022 года в Таиланде состоится конгресс Международного союза конькобежцев. На нем будут обсуждаться спортивные вопросы и изменения регламентов. Ключевая проблема – возрастной ценз. «Матч ТВ» пишет, что вопрос вынесен на рассмотрение. Норвежская ассоциация конькобежцев подтвердила «Матч ТВ» – увеличение возрастного ценза продвигает она.
В чем суть:
🧷 Сейчас в фигурном катании допускается участие во взрослых соревнованиях с 15 лет. Камила Валиева уже в этом возрасте устанавливает взрослые мировые рекорды.
🧷 Норвегия предлагает увеличение возрастного ценза во всех дисциплинах ISU. Для фигурного катания оно такое: 17 лет – для мужчин и женщин, 16 лет – для пар и дуэтов.
🧷 Если правила примут, они заработают со старта сезона-2023/24. Если 15-летний фигурист поучаствует на топ-турнирах в 2023 году, то он будет допущен к следующему сезону.
🧷 Это не первое предложение Норвегии. Впервые она сделала его еще в 2019-м, но проведению конгресса помешала пандемия. Сейчас – повторный запрос.
Важно: принятие новых правил повлияет на развитие фигурного катания. Сейчас самый популярный и помолодевший вид – женское одиночное катание. В последние сезоны в нем стабильно побеждают русские фигуристки, которые только переходят из юниоров. Просто посмотрите на список золотых медалей, которых не было бы у России при новых правилах.
Считаем с 2018-го:
🥇 ЧЕ-2018. 15-летняя Загитова.
🥇 Олимпиада-2018. 15-летняя Загитова.
🥇 ЧЕ-2019. 16-летняя Самодурова.
🥇 ЧМ-2019. 16-летняя Загитова.
🥇 ЧЕ-2020. 16-летняя Косторная (лишились бы всех трех медалей).
🥇 ЧМ-2021. 16-летняя Щербакова (отмечала 17-летие на следующий день после ЧМ).
Отдельные почти юношеские победы и раньше были у России в фигурном катании. В 2014-м мир удивлялся международному появлению Юлии Липницкой. Тогда она взяла командное золото Олимпиады и на тот момент стала самой юной чемпионкой. Возраст Липницкой – 15 лет и 249 дней.
Зато Сотникова победила на той же Олимпиаде уже в момент, когда отметила 17-летие.
Возрастной ценз много обсуждается после 2014 года, но юные чемпионы со всего мира в фигурном катании были и до него. Тара Липински в 15 лет побеждала на Олимпиаде-1998. «СЭ» вспоминал историю немецкой фигуристки Макси Гербер. Она выигрывала Олимпиаду в парном катании в 15 лет, 4 месяца и 5 дней. Этот рекорд уже невозможно побить даже с действующими правилами.
Важное пояснение по текущему допуску 15-летних фигуристов на крупные старты – день рождения до 1 июля. Именно с этой даты официально стартует каждый новый взрослый сезон, хотя первые по-настоящему важные старты начинаются с сентября. Олимпиада обычно проходит в феврале. Поэтому олимпийский рекорд Макси Гербер без изменения правил не перебить.
«Бизнес Online» в отдельном материале подробно рассказывал об истории изменения возрастного ценза. Первые ограничения были введены в 1996 году – после побед 16-летней Баюл (ОИ) и 15-летней Мишель Кван (ЧМ). Липински чуть позже побеждала на чемпионате мира в 14 лет, но тогда действовало исключение. Призеры юниорских ЧМ допускались до взрослых соревнований.
Сара Хьюз уже в 13 лет впервые выступала на взрослом чемпионате мира. Позже от этой лазейки отказались, но оставалась другая. 14-летние спортсменки могли участвовать на соревнованиях серии Гран-при, хотя не попадали на ЧМ, ЧЕ и Олимпиаду. В сезоне-2014/15 и на это появилось ограничение. При этом Россия допускает 14-летних спортсменок до внутренних соревнований.
Так на чемпионате России еще юниорками выступали Валиева, Хромых и Усачева. Раньше там участвовали Косторная, Трусова и Щербакова. Но для некоторых из них даже текущие мировые правила – боль. Косторная на год задержалась в юниорках из-за дня рождения в августе. 14-летняя Акатьева не выступит в следующем взрослом сезоне, потому что отметит 15-летие только 7 июля.
В России все критикуют предложение Норвегии. Но за изменения выступают и другие
1 декабря – день комментариев в русской фигурке. Губерниев, Жулин, Мишин, Бестемьянова и многие-многие другие люди высказались об этой идее. Основная линия от России – это бессмысленное предложение, а Норвегии нужно разбираться со своим спортом. Выступил и глава ФФККР Горшков. Обозначил позицию федерации: «Мы категорически против».
Можно подумать, что все разговоры об изменениях в фигурном катании – наезд на женскую фигурку в России. Это не совсем так. Япония и США давно взяли курс на омоложение и развивают таланты. Так в США появилась талантливая, но проблемная Алиса Лью (ей 16). За Японию с 16 лет заметно выступает Рика Кихира. В 2018-м она даже побеждала Загитову и Медведеву.
Современная история разговоров об изменениях возрастного ценза началась совсем не с Норвегии. Первыми были Нидерланды, которые подняли вопрос еще в сезоне-2017/18. Тогда возникли проблемы с подачей заявки, а голосование не пропустило запрос Нидерландов на обсуждение конгресса. Поэтому до обсуждений изменений дело не дошло.
Самой известной фигуристкой Норвегии была Соня Хени. Она становилась олимпийской чемпионкой сразу на трех турнирах, выигрывала ЧМ и ЧЕ. Последняя победа Хени была еще в 1936 году. Сейчас норвежские фигуристы почти не выступают на крупных турнирах. В Нидерландах все чуть лучше: есть попадания в произвольную программу и места в двадцатке лучших.
Сейчас решение по изменениям намного ближе – возможно хотя бы обсуждение вопроса. И его поддерживают многие действующие спортсмены. Призер этапа Гран-при Луна Хендрикс вообще хотела бы смещения нижней границы до 18 лет: «Ты уже прошел через пубертат, через фазу взросления. Думаю, в 18 лет ты уже можешь назвать себя настоящей женщиной».
Мы восхищаемся спортивным долголетием Елизаветы Туктамышевой. На момент Олимпиады-2022 ей будет 25 лет, но она еще конкурирует с 15-летними соперницами. На этапе Гран-при России Туктамышева заняла второе место. Камила Валиева опередила ее на 43 балла. Это стало поводом для воспоминаний о позиции самой Туктамышевой.
Ее слова: «Я поддерживаю идею повышения возрастного ценза в женском одиночном катании, потому что для меня важно, чтобы наш спорт выглядел зрелищным и красивым. Я хотела бы, чтобы программы были сбалансированы, чтобы в них был полный набор хореографических и технических элементов. Я хочу видеть зрелое женственное катание. Думаю, это хорошая идея».