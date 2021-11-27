Камила Валиева
Елизавета Туктамышева
Майя Хромых
Валиева выиграла Гран-при России по фигурному катанию. Она опередила Туктамышеву на 43 балла ⛸
вчера, 21:02
Так выглядит тройка призеров Гран-при России в женском одиночном фигурном катании:
1. Камила Валиева – 272,71
2. Елизавета Туктамышева – 229,23
3. Майя Хромых – 219,69
До этого Камила Валиева лидировала после короткой программы с мировым рекордом. Она обеспечила себе участие в финале мировой серии Гран-при.
Майя Хромых показала лучший результат в карьере по произвольной программе. Она набрала более 154 баллов.
Гран-при России – шестой этап. Финал серии пройдет в Японии. Даты проведения: 9 – 12 декабря 2021 года.
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Все выступления Валиевой на Гран-при России по фигурному катанию – мировые рекорды
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