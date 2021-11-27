Камила Валиева
Елизавета Туктамышева
Майя Хромых
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#Камила Валиева #Елизавета Туктамышева #Майя Хромых

Валиева выиграла Гран-при России по фигурному катанию. Она опередила Туктамышеву на 43 балла ⛸

вчера, 21:02

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Так выглядит тройка призеров Гран-при России в женском одиночном фигурном катании:

1. Камила Валиева – 272,71

2. Елизавета Туктамышева – 229,23

3. Майя Хромых – 219,69

До этого Камила Валиева лидировала после короткой программы с мировым рекордом. Она обеспечила себе участие в финале мировой серии Гран-при.

Майя Хромых показала лучший результат в карьере по произвольной программе. Она набрала более 154 баллов.

Гран-при России – шестой этап. Финал серии пройдет в Японии. Даты проведения: 9 – 12 декабря 2021 года.

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