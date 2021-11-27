Валиева выиграла Гран-при России по фигурному катанию. Она опередила Туктамышеву на 43 балла ⛸

Так выглядит тройка призеров Гран-при России в женском одиночном фигурном катании:

1. Камила Валиева – 272,71

2. Елизавета Туктамышева – 229,23

3. Майя Хромых – 219,69

До этого Камила Валиева лидировала после короткой программы с мировым рекордом. Она обеспечила себе участие в финале мировой серии Гран-при.

Майя Хромых показала лучший результат в карьере по произвольной программе. Она набрала более 154 баллов.

Гран-при России – шестой этап. Финал серии пройдет в Японии. Даты проведения: 9 – 12 декабря 2021 года.

Коляда занял второе место на Гран-при России по фигурному катанию. Он прошел в финал

Все выступления Валиевой на Гран-при России по фигурному катанию – мировые рекорды