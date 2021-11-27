Камила Валиева
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Все выступления Валиевой на Гран-при России по фигурному катанию – мировые рекорды
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Камила Валиева победила на Гран-при России по фигурному катанию. Она опередила Елизавету Туктамышеву на 43 балла. Полные результаты можно посмотреть в отдельной новости.
Все мировые рекорды Валиевой на этом турнире:
- Короткая программа – 87,42 (установила новый).
- Произвольная программа – 185,29 (переписала свой же).
- Общий итог – 272,71 (переписала свой же).
Камиле Валиевой 15 лет. Это ее первый сезон на взрослом уровне в фигурном катании.
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