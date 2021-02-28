Камила Валиева
Кубок России по фигурному катанию
Чемпионат России по фигурному катанию
фигурное катание
Майя Хромых
Дарья Усачева
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#Камила Валиева #Кубок России по фигурному катанию #фигурное катание #Майя Хромых #Чемпионат России по фигурному катанию #Дарья Усачева

Почему Валиева не попала на чемпионат мира по фигурному катанию, хотя победила взрослых конкуренток

32 минуты назад
Александр Плеханов

26 апреля Камиле Валиевой исполнится 15 лет. В 14 она уже выигрывает взрослые соревнования внутри России.

AFLO/Global Look Press

В декабре Камила Валиева взяла второе место на ЧР. Потом она же стала первой в финале Кубка России. Оба соревнования были отбором в сборную России на международные турниры. В этом сезоне таким стартом будет только чемпионат мира. Февральский чемпионат Европы уже отменился из-за пандемии коронавируса.

Валиева в прошлом сезоне выиграла чемпионат мира среди юниоров. Отмена этапов юниорского Гран-при в сезоне-2020/21 повлияла на летнее исключительное решение. В августе юниорка Валиева попала на контрольные прокаты для фигуристов взрослой сборной России. Президент ФФККР тогда рассказывал, что такой вариант придуман специально для нее.

Юниорки Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых позже вместе попали на взрослый Кубок России. Так получилось из-за решения ФФККР и тренерской команды Тутберидзе. Формально это объясняется испорченным юниорским сезоном с постоянной отменой этапов Гран-при. В ноябре стало известно, что не состоится даже юниорский чемпионат мира.

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Дарья Усачева и Камила Валиева.

AFLO/Global Look Press

Из-за привилегий для юниорок в фигурном катании все смешалось. Вот пятерка лидеров на взрослом чемпионате России:

  1. Анна Щербакова
  2. Камила Валиева (юниорка)
  3. Александра Трусова
  4. Дарья Усачева (юниорка)
  5. Майя Хромых (юниорка)

И на взрослом финале Кубка России:

  1. Камила Валиева (юниорка)
  2. Майя Хромых (юниорка)
  3. Дарья Усачева (юниорка)
  4. Елизавета Туктамышева
  5. Анна Фролова

Валиева, Хромых и Усачева пропустили юниорский чемпионат России, хотя победили бы и там. Объяснение от гендиректора ФФККР Когана: «Это не личное решение девушек. Это совместное решение тренеров, спортсменов и федерации».

Все сводится именно к исключительности этого сезона. По умениям и наполнению программ топ-юниорки не проигрывают конкуренткам из взрослой сборной – даже обыгрывают многих из них. Сейчас они получили дополнительный шанс для подготовки к взрослому олимпийскому сезону.

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Валиева, Усачева и Хромых занимаются в группе Этери Тутберидзе.

AFLO/Global Look Press

Три фигуристки сборной России в марте поедут на взрослый чемпионат мира. Камила Валиева точно прошла оба этапа отбора, но там не выступит. Дарья Усачева и Майя Хромых тоже не претендовали на попадание в сборную, потому что не проходят по возрасту.

Сейчас фигуристкам разрешено выступать на международных соревнованиях, если им исполнилось 15 лет до 1 июля текущего года. В России правила мягче: формально допускаются те, кому исполнилось 14 лет. Тоже до 1 июля. И обычно это касалось ЧР.

Валиева пропустила этап взрослого Гран-при в Москве, потому что это считается международным соревнованием. Валиева, Усачева и Хромых подходили под внутрироссийские правила, но не под международные. Во взрослое катание без ограничений они перейдут только в следующем сезоне.

Сама Валиева сказала в интервью: «Мне не обидно, все должно быть своевременно. И обижаться на то, что я не еду на чемпионат мира из-за возраста, странно. Отмена юниорского чемпионата мира обидна, потому что я хотела защитить статус его победительницы».

До этого сезона в России уже была необычная ситуация с отбором на международные соревнования. Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова впервые выиграла ЧР, когда формально еще считалась юниоркой. Косторная и Трусова на том турнире были в тройке.

Тогда на чемпионат Европы поехали Константинова, Загитова и Самодурова, которые даже не попали в тройку на чемпионате России. Щербакова, Косторная и Трусова впервые попали на взрослые международные соревнования только на следующий сезон.

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