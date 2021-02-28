Почему Валиева не попала на чемпионат мира по фигурному катанию, хотя победила взрослых конкуренток

В декабре Камила Валиева взяла второе место на ЧР. Потом она же стала первой в финале Кубка России. Оба соревнования были отбором в сборную России на международные турниры. В этом сезоне таким стартом будет только чемпионат мира. Февральский чемпионат Европы уже отменился из-за пандемии коронавируса.

Валиева в прошлом сезоне выиграла чемпионат мира среди юниоров. Отмена этапов юниорского Гран-при в сезоне-2020/21 повлияла на летнее исключительное решение. В августе юниорка Валиева попала на контрольные прокаты для фигуристов взрослой сборной России. Президент ФФККР тогда рассказывал, что такой вариант придуман специально для нее.

Юниорки Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых позже вместе попали на взрослый Кубок России. Так получилось из-за решения ФФККР и тренерской команды Тутберидзе. Формально это объясняется испорченным юниорским сезоном с постоянной отменой этапов Гран-при. В ноябре стало известно, что не состоится даже юниорский чемпионат мира.

Хромых упала с четверного прыжка, а Тутберидзе раскритиковала: надо было прыгать еще один