Майя Хромых

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Фигурное катание
Валиева выступит первой в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию. Щербакова получила десятый номер
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на женские соревнования, 24-25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начало короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
#Гран-при России
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Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
#фигурное катание
Теперь группа Тутберидзе – котел конкуренции. Сразу шесть фигуристок претендуют на олимпийские путевки
#Этери Тутберидзе
Почему Валиева не попала на чемпионат мира по фигурному катанию, хотя победила взрослых конкуренток
#Камила Валиева
Хромых упала с четверного прыжка, а Тутберидзе раскритиковала: надо было прыгать еще один
#Майя Хромых
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