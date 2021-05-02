Теперь группа Тутберидзе – котел конкуренции. Сразу шесть фигуристок претендуют на олимпийские путевки

Сезон-2021/22 будет олимпийским. На женские соревнования по фигурному катанию поедут три спортсменки из России. Ситуация будет сложнее, чем с выбором путевок на чемпионат мира-2021. Тут было три основные претендентки и одна виртуальная – Алена Косторная.

На Олимпиаду потенциально претендуют сразу семь фигуристок – и шесть из них сейчас числятся в группе Тутберидзе. Еще есть Туктамышева, которая тренируется у Мишина. Есть Самодурова, Нугуманова, Фролова, Гулякова – они выполнили критерии для отбора в сборную.

За май решится многое: шесть спортсменок попадут в основную сборную, еще три – в резервный список. Эту ситуацию подробно разбирал автор Sports.ru Алексей Авдохин. По перспективам все шесть фигуристок из группы Тутберидзе окажутся в списках основы или резерва.

Место там дает возможность для выступления на международных стартах. Списки во время сезона можно менять – забирать фигуристку из резерва на место основной. Тут же накаляет ситуацию неясный статус Медведевой и Загитовой – обе формально еще не завершили карьеру.

Как ругались Загитова и Медведева. Психоз на Олимпиаде, подкол из-за музыки, игнор в интервью