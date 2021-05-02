Теперь группа Тутберидзе – котел конкуренции. Сразу шесть фигуристок претендуют на олимпийские путевки
Александра Трусова вернулась в группу Этери Тутберидзе. Везде это подается с радостью: топ-фигуристка опять попала к тренеру, у которого и стала топом. Логика понятна, но за год обстоятельства поменялись. Косторная и Трусова уходили к Плющенко, когда считались двумя из трех главных фигуристок в России. И все были у Тутберидзе.
Вернулась сначала Косторная – о ней Плющенко выдал целый абзац отсылок. Косторная за сезон потеряла даже тройной аксель и постоянно решала проблемы со здоровьем. Поэтому ей Тутберидзе дала испытательный срок. Трусова с первого дня полноценно приступила к тренировкам – она под руководством Плющенко не потеряла топ-статус.
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Сезон-2021/22 будет олимпийским. На женские соревнования по фигурному катанию поедут три спортсменки из России. Ситуация будет сложнее, чем с выбором путевок на чемпионат мира-2021. Тут было три основные претендентки и одна виртуальная – Алена Косторная.
На Олимпиаду потенциально претендуют сразу семь фигуристок – и шесть из них сейчас числятся в группе Тутберидзе. Еще есть Туктамышева, которая тренируется у Мишина. Есть Самодурова, Нугуманова, Фролова, Гулякова – они выполнили критерии для отбора в сборную.
За май решится многое: шесть спортсменок попадут в основную сборную, еще три – в резервный список. Эту ситуацию подробно разбирал автор Sports.ru Алексей Авдохин. По перспективам все шесть фигуристок из группы Тутберидзе окажутся в списках основы или резерва.
Место там дает возможность для выступления на международных стартах. Списки во время сезона можно менять – забирать фигуристку из резерва на место основной. Тут же накаляет ситуацию неясный статус Медведевой и Загитовой – обе формально еще не завершили карьеру.
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Прямо сейчас группа Этери Тутберидзе – главный конкурентный коллектив в женской фигурке. И каждая из ее лучших спортсменок претендует на Олимпиаду:
Анна Щербакова. Чемпионка, которая выиграла все турниры со своим участием в сезоне-2020/21. К олимпийскому сезону она подойдет в статусе главной спортсменки и действующей чемпионки мира. Олимпиада – единственный международный топ-турнир, где Щербакова еще не участвовала и не брала медали.
Камила Валиева. Не попала на ЧМ-2021 только из-за возраста. Регламент в России другой, поэтому Валиева на равных соревновалась во внутренних взрослых турнирах. Обыгрывала там почти всех взрослых конкуренток. К следующему сезону Валиева подойдет в статусе одного из фаворитов на олимпийскую путевку.
Дарья Усачева. В новом сезоне тоже официально становится взрослой фигуристкой. Усачева – одна из самых стабильных спортсменок в группе Тутберидзе. Она не гонится за сильным контентом с кучей четверных прыжков, но чисто прыгает весь набор в программе. В феврале она рассказывала, что разучивает и пробует вообще все сложные элементы.
Майя Хромых. Этери Тутберидзе давно трепетно относится к Хромых. После проката с падением с четверного прыжка она говорила, что надо прыгать еще один. Это было в декабре, а уже в феврале Хромых впервые исполнила два разных четверных прыжка в произвольной программе. Хромых быстро прогрессирует: всего за сезон догнала по уровню ведущих фигуристок.
К ним на каток и попали Алена Косторная и Александра Трусова, когда вернулись на старое-новое место. К Трусовой вопросов меньше: по умениям и перспективам она даже номинально выше половины из этого списка. У Косторной все хуже: аксель только восстанавливается, наметок на четверные нет, перспективы по здоровью пока не до конца понятны.
Когда Косторная еще не ушла от Тутберидзе, она говорила о конкуренции: «Это очень мотивирует на работу, чтобы выходить каждый раз на тренировку и делать лучше. Потому что видишь, как Саша (Трусова) прыгает три, четыре, пять четверных. Она прыгает, прыгает, прыгает, а ты стоишь у бортика и смотришь, потому что ты все тройные собрал и все».
Межсезонье в фигурке только началось, поэтому можно ожидать еще пару неожиданных переходов. Пока ситуация такая, что Этери Тутберидзе завоевала монопольное влияние в женской фигурке. Елизавета Туктамышева – единственное исключение из фигуристок международного топ-уровня. Она по-прежнему занимается у Мишина и доказывает: можно побеждать и там.
Olimpic Channel делал разбор ситуации в женском фигурном катании. Там авторы тоже отметили главных спортсменок в группе Тутберидзе и Елизавету Туктамышеву. У каждой из них есть собственные преимущества в борьбе за место на Олимпиаде. Состав определится по результатам ЧР, но могут быть исключения. Так на Олимпиаду попадала Евгения Медведева.
Опять смотрим инстаграм Евгения Плющенко. Он потерял Косторную и Трусову, но совсем из-за этого не переживает. Только подогревает ситуацию с тренерской конкуренцией: «Впереди нас ждет много интересного! Скоро все узнаете!» Яна Рудковская уже сказала, что к ним в академию пришло много спортсменов из разных школ.