Как ругались Загитова и Медведева. Психоз на Олимпиаде, подкол из-за музыки, игнор в интервью

Алина Загитова и Евгения Медведева пришли в «Вечерний Ургант». Впервые они оказались там вместе, хотя отдельно приходили по три раза. Это первое за долгое время совместное мероприятие для Загитовой и Медведевой. Логично, что все произошло на Первом канале. Медведева и Загитова – капитаны команд на новом турнире.

«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент

Медведева спрашивала о Загитовой: «Неужели вы не могли удержать ее в юниорах?»

Перемены в отношениях двух подруг-соперниц пошли с Олимпиады-2018. Евгения Медведева там была фаворитом, но уже выступала на фоне проблем со здоровьем. Загитова младше Медведевой на два с половиной года. К Олимпиаде она только успела перейти во взрослые соревнования – и сразу забрала золото на главном турнире. Медведева осталась с серебром.

Тогда Тутберидзе вспоминала об отношении Медведевой к Загитовой: «Когда она вышла с олимпийского льда, была какая-то совершенно детская фраза сказана: «Неужели вы не могли удержать Алину еще на один год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем дать одинаковый шанс. Просто обязаны. Мы не имеем права просто так удерживать человека».