Как ругались Загитова и Медведева. Психоз на Олимпиаде, подкол из-за музыки, игнор в интервью
Алина Загитова и Евгения Медведева пришли в «Вечерний Ургант». Впервые они оказались там вместе, хотя отдельно приходили по три раза. Это первое за долгое время совместное мероприятие для Загитовой и Медведевой. Логично, что все произошло на Первом канале. Медведева и Загитова – капитаны команд на новом турнире.
«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент
Медведева спрашивала о Загитовой: «Неужели вы не могли удержать ее в юниорах?»
Перемены в отношениях двух подруг-соперниц пошли с Олимпиады-2018. Евгения Медведева там была фаворитом, но уже выступала на фоне проблем со здоровьем. Загитова младше Медведевой на два с половиной года. К Олимпиаде она только успела перейти во взрослые соревнования – и сразу забрала золото на главном турнире. Медведева осталась с серебром.
Тогда Тутберидзе вспоминала об отношении Медведевой к Загитовой: «Когда она вышла с олимпийского льда, была какая-то совершенно детская фраза сказана: «Неужели вы не могли удержать Алину еще на один год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем дать одинаковый шанс. Просто обязаны. Мы не имеем права просто так удерживать человека».
Уже в 2020-м Этери Тутберидзе вспомнила еще один важный факт, который затерялся за другим уходом из ее группы. Алена Косторная неожиданно перешла в академию Плющенко. Тогда Тутберидзе упомянула в длинном сообщении, что именно Медведева когда-то отказалась кататься с Загитовой на одном льду. Время не упоминала, но Олимпиада – подходящий отрезок.
Сама Загитова не замечала давления со стороны Медведевой. Говорила, что на Олимпиаде они с Медведевой обменялись теплыми словами и поздравлениями. Об остальном рассказывать не хотела. В том же 2018-м Загитова подтверждала, что в жизни они тогда оставались подругами: вместе ходили в Starbucks, общались в соцсетях. Соперничество было только на льду.
Медведева и Загитова тренировались в группе Этери Тутберидзе. За год до Олимпиады Загитова даже рассказывала, что на тренировках равняется на Медведеву. Была и важная фраза: «Мы не соперничаем». Через полтора месяца после Олимпиады Медведева оформила переход к Брайану Орсеру. Тогда их отношения свелись к игнору, а фанаты нагнетали ситуацию.
Публично Медведева никогда не отрекалась от Загитовой – даже говорила о ней хорошее. В декабре 2018-го сама Загитова подробно сказала о произошедшем: «В первую очередь мы были с ней соперницами». После Олимпиады они с Медведевой уже не списывались, а там – все выяснили. Именно так Загитова рассказывала о ситуации между ними.
Они снимались в рекламе, но почти не общались. Загитова психовала: «Предпочитаю разговаривать о себе»
Когда прошло время, Медведева высказалась о дружбе с Загитовой в интервью Марии Командной. Сказала, что их друг с другом сталкивают СМИ, а плохих отношений и вражды никогда не было. Хотя после Олимпиады между ними мелькнули только два известных положительных момента: фото с цветами и совместные съемки в японской рекламе.
Первая история случилась на историческом чемпионате России в декабре 2018-го. Тогда Загитова заняла пятое место, Медведева – седьмое. Доминировали юниорки, которые сейчас разрывают всех на взрослых соревнованиях. Загитова получила в подарок огромный букет цветов. Обратилась к Медведевой – та вышла с ней в коридор и сфотографировала.
Позже Загитова и Медведева стали лицами рекламной кампании мобильной игры в Японии. Она создавалась по мотивам сериала «Девочка-волшебница Мадока Магика». Весь японский ролик сводится к тому, что Медведева и Загитова просто катаются на одном льду, показывают вращения и отдельные элементы. Ролик назван «Воссоединение».
Чаще был негатив. Когда Медведева ушла из группы Тутберидзе, хореограф Глейхенгауз поставил Загитовой новый показательный номер под песню Bad Guy от Билли Айлиш. Медведева всегда рассказывала о любви к Билли Айлиш, даже хотела сама использовать ее музыку. В сториз инстаграма Медведевой появилась ирония в адрес Загитовой: «А еще я люблю Noize MC».
Загитова отписывалась от Медведевой в инстаграме, а потом жестко реагировала на вопросы в эфире «Матч ТВ». Уже в 2020-м Дмитрий Губерниев спросил ее о последней встрече с Медведевой, Загитова смолчала. Ответ Загитовой на добавку о возможных запретных темах в ее жизни: «Предпочитаю разговаривать только о себе, о своей жизни».
Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев говорил, что Медведевой и Загитовой предлагали совместно вести «Ледниковый период». Потом что-то не срослось на уровне организаторов. Во время интервью ТНВ Лайшев высказал такое: «Надо жить дружнее, так скажу». «БИЗНЕС Online» писал со ссылкой на собственные источники, что именно Загитова была против участия Медведевой.
Теперь у Загитовой и Медведевой изменился статус. Формально между ними все хорошо
Медведева перед началом сезона вернулась в группу Этери Тутберидзе. Загитова временно приостановила карьеру и занимается другими проектами, но тоже поддерживает форму на тренировках у Тутберидзе. Там же ставит новые показательные номера. Поэтому сейчас Медведева и Загитова – члены одной команды. Обе еще и временно не выступают.
Турнир «Кубок Первого канала» помогает налаживанию отношений. В «Вечернем Урганте» Медведева сказала важную фразу об их новой роли в командном турнире: «Нас всю жизнь учат, что фигурное катание – индивидуальный вид спорта, ни на кого равняться не надо». Теперь каждая из них освоит работу в команде в роли ее лидера.
На съемках «Вечернего Урганта» Медведева и Загитова обменивались комплиментами, потому что так было нужно. Даже вне основной программы между ними все было хорошо. В гримерке они вместе играли с собакой, передавали ее друг другу. Команда Тутберидзе показывала все это в инстаграме, а фан-аккаунты Медведевой транслировали к себе.
Медведева и Загитова улыбаются, но уже соблюдают дистанцию:
Да, мимолетно во время эфира у Ивана все-таки показалось, что до какой-то степени друг друга не переваривают. Особенно Женя Алину.