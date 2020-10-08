Медведева постоянно говорит о проблемах со спиной. Все так серьезно? Что именно у нее болит?
Евгения Медведева пропустит второй этап Кубка России. Новость о пропуске ключевых стартов – привычное событие для Медведевой в этом сезоне. С первого этапа Кубка России она тоже снялась. Перед этим Медведева выступала на контрольных прокатах, но уже там показала плохие физические кондиции. Вайцеховская говорила, что дело в спине.
Сразу после снятия с Кубка России Медведева написала о боли в спине в инстаграме: «Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием».
Спина – хроническая болячка Медведевой уже несколько лет. Главное, что об этом известно:
📌 Медведева выступала с травмой спины даже на Олимпиаде-2018, где уступила первое место Загитовой. К этому добавлялись и проблемы со стопой, но больше мешала именно боль в позвоночнике. Два месяца после Олимпиады Медведева не выходила на лед. Зато съездила на обследование в Германию.
📌 Спина беспокоила Медведеву и во время тренировок у Орсера. Он рассказывал, что во время обострения приходится полностью прекращать тренировки. У Медведевой в такие моменты болит позвоночник. Она выполняет восстанавливающие процедуры, а потом заново работает над прогрессом.
📌 Орсер объяснял, что похожая проблема была у Юдзуру Ханю. Тарасова добавляла, что травма спины быстро не проходит. В 2019 году Медведева использовала для снятия боли специальные акупунктурные пластыри. Тогда же задерживалась в России, чтобы сходить в больницу. И только потом ехала в Канаду.
📌 Сейчас все совсем тяжело. Медведева не может нормально тренироваться, поэтому ложится на дополнительное обследование. Об этом рассказала ФФККР. До этого на официальном сайте ФФККР была информация, что Медведевой запрещены соревновательные нагрузки.
📌 Интересно, что летом Медведева проводила онлайн-тренировку для любителей спорта. Показывала упражнения как раз на укрепление мышц спины в домашних условиях.
Пропуск сразу двух этапов Кубка России – важный вопрос для Медведевой. Формат этого сезона такой, что все взаимосвязано: Кубок России стал отбором на чемпионат России. Уже через чемпионат фигуристки отберутся на международные турниры. Теперь Медведева либо найдет лазейки в регламенте, либо заявится на другие этапы.
Травма Медведевой неудачно совпала с ее возвращением к Этери Тутберидзе. Новость о пропуске первого этапа появилась как раз в момент, когда Медведева начала тренировки у Тутберидзе. «Мы будем много работать, и это здорово», – писала она тогда. Из-за проблем со здоровьем работать и показывать результат пока совсем не получается.