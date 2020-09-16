Почему возвращение Медведевой к Тутберидзе – это ожидаемо
Евгения Медведева возвращается в группу Этери Тутберидзе сразу после контрольных прокатов. Последние два года она провела у канадца Брайана Орсера, но к новому сезону готовилась с Татьяной Тарасовой и Еленой Буяновой. Орсер был на видеосвязи. Он общался с Медведевой сразу после выступления на прокатах, но прилететь никак не мог – пандемия.
Медведева вернулась к Тутберидзе – и прямо сейчас это объяснимо
Пандемия коронавируса. Медведева не могла присутствовать на тренировках в Канаде из-за ограничений на перелеты. Брайан Орсер по тем же причинам не прилетал к Медведевой. Татьяна Тарасова ожидала выступление Медведевой на ранних этапах Кубка России, а потом – ее возвращение в Канаду к Орсеру. Сработала только первая часть ожиданий.
Медведева по-прежнему представляет «Самбо-70». Для возвращения Медведевой не нужны никакие технические документы. Все уже подтвердил Ренат Лайшев – директор центра. На соревнованиях внутри России Медведева каталась за спортивную школу «Самбо-70» все два года тренировок у Орсера. Новости об этом были и в 2018-м.
Прошлый сезон – провал. Тогда все закончилось перед произвольной программой на чемпионате России, где у Медведевой возникли проблемы с ботинком. Медведевой 20 лет. Одни международные соревнования она уже пропустила. Конкуренция в этом году такая же серьезная, а дистанционные условия с Орсером прогрессу не способствуют.
Медведева учит четверные прыжки. Она рассказывала, что впервые поняла важность изучения четверных прыжков как раз у Тутберидзе. Тогда не было времени, но уже после ухода Медведева плотно занялась прыжками. Пока пробовала четверной сальхов на удочке. Важно, что именно ученицы Тутберидзе первыми исполнили четверные на соревнованиях.
Теперь у команды Тутберидзе есть место и время. В прошлом сезоне Этери Тутберидзе плотно занималась Косторной, Трусовой и Щербаковой на взрослых турнирах. В 2019-м рядом с ними была еще и Загитова. Сейчас из взрослых фигуристок осталась только Щербакова. На связь с Медведевой намекала сама Тутберидзе, когда хлопала после ее выступления на контрольных прокатах.
Кубок России – первый важный турнир в сезоне. Теперь фигуристки отбираются на чемпионат России через кубковый турнир. Каждая спортсменка выступит на двух этапах и получит за это определенное количество очков. Очки позже суммируются – по ним определятся люди, которые попадут на ЧР. Отсюда и подъем престижа самого турнира.
Медведева заявлена уже на первые этапы (Сызрань и Москва). Теперь поедет туда с полноценным тренером и точечной подготовкой. Без постоянной связи и дистанционной помощи от Орсера. Без сосредоточения на самой себе и зависимости только от собственного настроя. В главный сезон в карьере – с настоящими тренировками.
Тутберидзе была жесткой, Медведева хотела дружбы. Теперь все остыли
Медведева рассказывала, что переход к Брайану Орсеру оставался для нее единственным решением по карьере. Так было из-за желания найти тренера-друга. Тутберидзе – это жесткость и сила, давление после неудач (косвенно подтверждала Косторная). Медведева хотела немного другой атмосферы, а дело не в результате.
Тутберидзе называла уход Медведевой странным и говорила о ее личных переживаниях после серебра Олимпиады: «Были разговоры о том, что она никак не принимала результаты Олимпиады. Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла».
В интервью Познеру Тутберидзе объясняла, что в уходе Медведевой действительно сыграло роль ее жесткое отношение. Тутберидзе рассказывала, что наказывает учениц словами. И тут же добавляла: «Ты сошел с подиума, и ты никто, ты должен все доказать на следующем старте. У тебя есть прошлая медаль, но это никак не поможет тебе в будущем».
Медведева все доказала, когда с травмой взяла третье место на чемпионате мира. На тот турнир она пробилась как раз через Кубок России, который дополнительно учитывался при распределении заявки. Та бронза – ее лучшее достижение за время работы с Орсером. Тогда же были и максимально позитивные эмоции, которых так хотела Медведева:
Будем наблюдать, во что выльется (выкатится) возвращение.