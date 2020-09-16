Почему возвращение Медведевой к Тутберидзе – это ожидаемо

Евгения Медведева возвращается в группу Этери Тутберидзе сразу после контрольных прокатов. Последние два года она провела у канадца Брайана Орсера, но к новому сезону готовилась с Татьяной Тарасовой и Еленой Буяновой. Орсер был на видеосвязи. Он общался с Медведевой сразу после выступления на прокатах, но прилететь никак не мог – пандемия.

Медведева вернулась к Тутберидзе – и прямо сейчас это объяснимо

Пандемия коронавируса . Медведева не могла присутствовать на тренировках в Канаде из-за ограничений на перелеты. Брайан Орсер по тем же причинам не прилетал к Медведевой. Татьяна Тарасова ожидала выступление Медведевой на ранних этапах Кубка России, а потом – ее возвращение в Канаду к Орсеру. Сработала только первая часть ожиданий.

Медведева по-прежнему представляет «Самбо-70» . Для возвращения Медведевой не нужны никакие технические документы. Все уже подтвердил Ренат Лайшев – директор центра. На соревнованиях внутри России Медведева каталась за спортивную школу «Самбо-70» все два года тренировок у Орсера. Новости об этом были и в 2018-м.