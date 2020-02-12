Медведева анонсировала коллекцию со своими рисунками. Этого объявления все ждали больше часа

Утром Евгения Медведева написала на трех языках, что в 15:00 по московскому времени расскажет о чем-то важном. Обычно такие объявления в инстаграмах спортсменов означают серьезные новости. От Медведевой ждали слов о дальнейшей карьере, изучении четверных или каких-нибудь подробностей новых программ (если они будут).

В 15:00 ничего не было. В 15:30 – тоже. 16:00 – молчание. Потом Медведева все-таки выложила новый пост: это оказался рассказ о коллекции с ее собственными рисунками. Она будет в онлайн-магазине (запустился в декабре). «Лично для меня главной задачей было поделиться с миром тем фактом, что мое главное хобби (помимо фигурного катания) – это рисование», – написала Медведева.

Картинки – вот: