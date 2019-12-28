Зайдите в инстаграм Щербаковой – там накопилось очень много медведей
В этом сезоне у двукратной чемпионки России в женской фигурке была интересная история с медведем. В ноябре Анне Щербаковой подарили огромного медведя во время Гран-при Китая. Щербакова говорила, что сначала ей организованно кидали маленьких мишек, а после произвольной программы подарили большого – такого, что он смотрелся больше ее самой.
«Медведь успешно доставлен домой, мы справились», – чуть позже рассказала Щербакова в своих соцсетях. Там же она показала и тех самых маленьких мишек, которые получила от китайской публики. Большой медведь удивительно совпал с турнирным достижением Щербаковой: она первой отобралась в финал Гран-при (позже была там второй).
Sport24 обратил внимание на тренд с медведями, который продолжился и на чемпионате России. Евгения Медведева еще после короткой программы получила в подарок белого медведя, Щербакова – серого, а Косторной подарили панду. Тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз едва унесли медведя с арены, пока Щербакова спокойно раздавала интервью.
Медведи в инстаграме Щербаковой появились еще раньше этих стартов. Постов с ними накопилось уже много. Вот ее публикация в инстаграме от четвертого февраля: Щербакова лежит в окружении мягких игрушек, по бокам два огромных медведя, а между ними лежат еще несколько медвежат.
В июне Щербакова намекнула, что очень сильно любит медведей:
Их ожидаемо стало больше – помогли друзья из Японии:
И еще больше (снова друзья):
На финале Гран-при медведи тоже были (третье фото):
Теперь Щербакова получает их почти после каждого старта – и это становится счастливым знаком.