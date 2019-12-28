Зайдите в инстаграм Щербаковой – там накопилось очень много медведей

В этом сезоне у двукратной чемпионки России в женской фигурке была интересная история с медведем. В ноябре Анне Щербаковой подарили огромного медведя во время Гран-при Китая. Щербакова говорила, что сначала ей организованно кидали маленьких мишек, а после произвольной программы подарили большого – такого, что он смотрелся больше ее самой.

«Медведь успешно доставлен домой, мы справились», – чуть позже рассказала Щербакова в своих соцсетях. Там же она показала и тех самых маленьких мишек, которые получила от китайской публики. Большой медведь удивительно совпал с турнирным достижением Щербаковой: она первой отобралась в финал Гран-при (позже была там второй).