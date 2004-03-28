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Фигурное катание
Спортсмен
Анна Щербакова
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Анна Щербакова
Дата рождения
28 марта 2004 г.
Достижения
Олимпийская чемпионка (2022)
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