Анна Щербакова

Дата рождения
28 марта 2004 г.
Достижения
Олимпийская чемпионка (2022)
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Во сколько Камила Валиева выступит в произвольной программе на Зимних Олимпийских играх 2022
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Валиева – чемпионка Европы по фигурному катанию 🏆
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Фигурное катание
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«Валиева не выдержала ненависти мира». Как Россия реагирует на главную драму Олимпиады
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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