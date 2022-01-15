Чемпионат Европы по фигурному катанию
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
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#Чемпионат Европы по фигурному катанию #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова

Валиева – чемпионка Европы по фигурному катанию 🏆

вчера, 23:27

AFLO/Global Look Press

Завершился чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. В тройку призеров вошли все фигуристки из России:

🥇 🇷🇺 Камила Валиева – 259,06

🥈 🇷🇺 Анна Щербакова – 237,42

🥉 🇷🇺 Александра Трусова – 234,36

Камила Валиева – действующая чемпионка России по фигурному катанию. До этого трижды подряд турнир выигрывала Анна Щербакова.

В 2021 году чемпионат Европы не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2020-м там побеждала Алена Косторная, а Щербакова и Трусова входили в тройку.

Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию. Она имеет золотые медали во всех видах.

Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022

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